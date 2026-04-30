Sessiz sedasız alıp gidecekler: Herkesi oyalayan O adam için almaya gelecekler...
Fenerbahçeli taraftarları kahreden sözde dünyaca ünlü kaleci için ayrılık vakti geldi.
Fenerbahçe'nin tartışılan ismi Ederson'un takımdan ayrılma ihtimali belirdi. Suudi Arabistan temsilcisi Al-Nassr, Brezilyalı kalecinin menajeriyle görüşmelere başladı. Al-Nassr kısa süre için Fenerbahçe'yle de temaslara girişecek. Öte yandan Ederson'un sözleşmesindeki serbest kalma bedeli de ortaya çıktı. İşte tüm detaylar...
Fenerbahçe'nin ligdeki son 2 maçında (Çaykur Rizespor, Galatasaray) yaptığı hata ve gördüğü kırmızı kartla eleştirilerin hedefi haline gelen Ederson'un akıbeti merak konusu.
Fenerbahçe yönetiminin geçtiğimiz gün gerçekleştirdiği toplantıdan Ederson'la ilgili kadro dışı kararı çıkmazken, deneyimli eldivene para cezası verildi. Derbide yaşananlar nedeniyle PFDK'ya sevk edilen ve sezonu kapatmasına kesin gözüyle bakılan Ederson'a sürpriz bir talip çıktı.
MENAJERİYLE GÖRÜŞMELERE BAŞLADILAR
Fenerbahçe'den yıllık 11 milyon euro alan Ederson'a, Suudi Arabistan ekibi Al-Nassr talip oldu.
Tecrübeli file bekçisiyle temasa geçen Al-Nassr'ın kısa süre içinde Fenerbahçe'yle de görüşmelere başlayacağı öne sürüldü.
Mali şartların konusunda anlaşma sağlanması durumunda Ederson'un da ayrılığa sıcak baktığı ifade edildi.
Öte yandan Brezilyalı eldivenin sözleşmesinde 25 milyon euroluk serbest kalma bedeli olduğu bildirildi. (Sabah)
