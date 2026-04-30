Osman Erkan: 'Sosyal Aile Olun, Yalnızlık Sanal Bağımlılığı Tetikler'
Haber Merkezi Giriş Tarihi:

Osman Erkan: 'Sosyal Aile Olun, Yalnızlık Sanal Bağımlılığı Tetikler'

Çekmeköy İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü Okul Aile Birliği Başkanları’na yönelik, Koruyucu ve Önleyici Rehberlik Çalışmaları Dijital Bağımlılığın Etkileri programı düzenledi. Programda Rehberlik ve Araştırma Merkezi Hizmetleri Bölüm Başkanı Osman Erkan sunum yaptı. Osman Erkan konuşmasında, “Sanal bağımlıkla mücadelede en etkili yolun sosyal bir aile olmaktır. Çocuklarınızla birlikte kitap okuyun, oyun oynayın, nitelikli filmler izleyin, akrabalarınızı, komşularınızı ziyaret edin, birlikte çarşıya, pazara, gidin” dedi.

Osman Erkan, “Çocuğun rol model göreme hakkı var. Bizler onlara rol model olmalıyız. Söylediklerimiz yaptıklarımızla uyumlu olmalıdır. Teknolojinin nasıl nitelikli kullanıldığını çocuklar bizden öğrenecek” ifadelerini kullandı. Konuşmasının devamında Osman Erkan, “Biz hep beraber bir ülkenin ordusu gibiyiz, aile çok şey demektir, hepimizin sorumlulukları büyük” açıklamasında bulundu.

Ayrıca programda konuşma yapan, Çekmeköy İlçe Millî Eğitim Şube Müdürü Ramazan Ercan, “Çocuklarımızın gelişim sürecinde rehberlik çalışmalarının kritik önemi, teknolojinin çocuklar üzerindeki etkileri ve bilinçli kullanım stratejileri konularında değerli bilgiler paylaşan Osman Erkan Hocamıza teşekkür ediyorum” dedi.

Ramazan Ercan, “Paydaşlarımız arasındaki koordinasyonu artırarak, öğrencilerimiz için en güvenli ve verimli eğitim ortamını oluşturmaya kararlılıkla devam ediyoruz. Toplantıya katılım sağlayan tüm Okul Aile Birliği Başkanlarımıza teşekkür ediyorum” ifadesini kullandı. Program karşılıklı soru ve cevaplarla son buldu.

