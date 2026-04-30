Osman Erkan: 'Sosyal Aile Olun, Yalnızlık Sanal Bağımlılığı Tetikler'
Çekmeköy İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü Okul Aile Birliği Başkanları’na yönelik, Koruyucu ve Önleyici Rehberlik Çalışmaları Dijital Bağımlılığın Etkileri programı düzenledi. Programda Rehberlik ve Araştırma Merkezi Hizmetleri Bölüm Başkanı Osman Erkan sunum yaptı. Osman Erkan konuşmasında, “Sanal bağımlıkla mücadelede en etkili yolun sosyal bir aile olmaktır. Çocuklarınızla birlikte kitap okuyun, oyun oynayın, nitelikli filmler izleyin, akrabalarınızı, komşularınızı ziyaret edin, birlikte çarşıya, pazara, gidin” dedi.