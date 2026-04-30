Adalet Bakanı Akın Gürlek'ten Muhittin Böcek açıklaması: Soruşturma başlatıldı

Adalet Bakanı Akın Gürlek, aile fertlerine ait olduğu iddia edilen ancak aile tarafından yalanlanan görüntülerin sızdırılmasına ilişkin soruşturma başlatıldığını duyurdu.

Sosyal medyadaki görüntüler takibe alındı

Konuyla ilgili tv100 ekranlarında açıklamalarda bulunan Bakan Gürlek, görüntülerin dolaşıma sokulmasıyla ilgili adli makamların harekete geçtiğini belirtti. Gürlek, paylaşımı yapılan içeriklerin aile tarafından reddedildiğini hatırlatarak, konunun titizlikle incelendiğini vurguladı.

"Gelişmeler kamuoyuyla paylaşılacak"

Bakan Gürlek’in açıklamasında öne çıkan başlıklar şunlar oldu:

Adli süreç: Söz konusu görüntülerin yayılması ve kaynağına ilişkin kapsamlı bir soruşturma yürütülüyor.

Titizlik vurgusu: Soruşturmanın her aşamasının hassasiyetle takip edildiği ifade edildi.

Bilgilendirme: Yetkililerin, süreçteki gelişmeleri düzenli olarak kamuoyuna aktaracağı belirtildi.

Muhittin Böcek ve ailesini hedef alan bu paylaşımlar, kısa sürede sosyal medyada yayılarak kamuoyunda geniş çaplı tepkilere yol açmıştı. Adalet Bakanlığı'nın başlattığı bu hamleyle, özel hayatın gizliliğini ihlal eden ve manipülasyon içeren içeriklerin kaynağının tespit edilmesi bekleniyor.