Sumud Filosu saldırıya uğradı BAE'den Trump'ı memnun eden karar AB'nin "tek ülke" çıkmazına Hakan Fidan'dan tarihi ayar! "Bir milyonluk ülke koca Avrupa'yı kilitliyor!" CHP'li İBB'nin "engelleniyoruz" masalı çöktü! Abdullah Özdemir İstanbul’un ulaşım skandalını Akit TV'de böyle ifşa etti ABD Başkanı Trump: Ablukayı kaldırmak istemiyorum Kemal Kılıçdaroğlu'na Mine Kırıkkanat için hesap vakti Küresel piyasaların kilitlendiği dev zirveden beklenen haber geldi! Fed faiz kararını açıkladı: Beklentiler boşa çıkmadı! Dünya nefesini tuttu! Trump ve Putin arasında 1,5 saatlik dev zirve! Amerikalılar, Trump'ın canını sıktı Teklif meclise sunuldu! Fas, Yahudilere kucak açıyor
Gündem
Gündem

Adalet Bakanı Akın Gürlek'ten Muhittin Böcek açıklaması: Soruşturma başlatıldı

Yücel Kaya Giriş Tarihi:
Adalet Bakanı Akın Gürlek'ten Muhittin Böcek açıklaması: Soruşturma başlatıldı

Antalya Büyükşehir Belediyesine yönelik yürütülen soruşturma kapsamında tutuklanan ve görevinden uzaklaştırılan Muhittin Böcek ile ailesini hedef alan sosyal medya paylaşımları yargıya taşındı.

Adalet Bakanı Akın Gürlek, aile fertlerine ait olduğu iddia edilen ancak aile tarafından yalanlanan görüntülerin sızdırılmasına ilişkin soruşturma başlatıldığını duyurdu.

Sosyal medyadaki görüntüler takibe alındı

Konuyla ilgili tv100 ekranlarında açıklamalarda bulunan Bakan Gürlek, görüntülerin dolaşıma sokulmasıyla ilgili adli makamların harekete geçtiğini belirtti. Gürlek, paylaşımı yapılan içeriklerin aile tarafından reddedildiğini hatırlatarak, konunun titizlikle incelendiğini vurguladı.

"Gelişmeler kamuoyuyla paylaşılacak"

Bakan Gürlek’in açıklamasında öne çıkan başlıklar şunlar oldu:

  • Adli süreç: Söz konusu görüntülerin yayılması ve kaynağına ilişkin kapsamlı bir soruşturma yürütülüyor.
  • Titizlik vurgusu: Soruşturmanın her aşamasının hassasiyetle takip edildiği ifade edildi.
  • Bilgilendirme: Yetkililerin, süreçteki gelişmeleri düzenli olarak kamuoyuna aktaracağı belirtildi.

Muhittin Böcek ve ailesini hedef alan bu paylaşımlar, kısa sürede sosyal medyada yayılarak kamuoyunda geniş çaplı tepkilere yol açmıştı. Adalet Bakanlığı'nın başlattığı bu hamleyle, özel hayatın gizliliğini ihlal eden ve manipülasyon içeren içeriklerin kaynağının tespit edilmesi bekleniyor.

Antalya Siyasetinde Mide Bulandıran İddia: Sevgilisini oğluna karı yapmış Böcek Hakkında Şok Kaset İddiası!
Antalya Siyasetinde Mide Bulandıran İddia: Sevgilisini oğluna karı yapmış Böcek Hakkında Şok Kaset İddiası!

Antalya Siyasetinde Mide Bulandıran İddia: Sevgilisini oğluna karı yapmış Böcek Hakkında Şok Kaset İddiası!

