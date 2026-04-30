2 şeytan Lübnan ve İran meselelerini görüştü
İsrail basınında yer alan bilgilere göre ABD Başkanı Donald Trump ile İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu telefonda görüştü. Temasta Lübnan ve İran başlıklarının ele alındığı öne sürüldü.

İsrail basını, ABD Başkanı Donald Trump ile İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu arasında dikkat çeken bir telefon görüşmesi gerçekleştirildiğini duyurdu. Haberlere göre iki liderin temasında bölgedeki son gelişmeler çerçevesinde özellikle Lübnan ve İran başlıkları öne çıktı.

İsrail devlet televizyonunda yer alan bilgilere göre görüşme, İsrail güvenlik kabinesinin Lübnan ve İran dosyalarını değerlendirmek üzere toplandığı saatlerde yapıldı. Bu zamanlama, temasın bölgesel güvenlik gündemi açısından kritik bir içerik taşıdığı yorumlarına neden oldu.
İsrail devlet televizyonu KAN'ın ismini açıklamadığı İsrailli bir kaynağa dayandırdığı habere göre, Trump ile Netanyahu telefonda görüştü.

Görüşmenin, İsrail güvenlik kabinesinin Lübnan ve İran başlıklarını ele almak üzere toplandığı sırada yapıldığı belirtildi.

Haberde, Trump ile Netanyahu arasındaki görüşmenin içeriğine ilişkin ayrıntılara yer verilmezken, Netanyahu'nun ofisinden konuya ilişkin henüz resmi açıklama yapılmadı.

KAN'ın başka bir İsrailli kaynağa dayandırdığı haberinde ise Trump'ın, "İran'a yönelik deniz ablukasının sürdürülmesinden yana olduğu" öne sürüldü.

ABD'nin deniz ablukası

İran Devrim Muhafızları Ordusu, 28 Şubat'taki ABD-İsrail saldırılarının ardından 2 Mart'ta, Hürmüz Boğazı'nın geçişlere kapatıldığını duyurmuştu.

ABD Başkanı Donald Trump, İran'la Pakistan'da düzenlenen müzakere sürecinin başarısızlığa uğramasının ardından sosyal medya platformundan yaptığı açıklamada, Hürmüz Boğazı'nı abluka altına alma sürecini başlatacaklarını belirtmiş, bu açıklamanın hemen ardından ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı, 13 Nisan'da İran limanlarına giren veya bu limanlardan çıkan tüm gemilere yönelik deniz ablukası başlatacağını duyurmuştu.

