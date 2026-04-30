Fenerbahçe ile Salah arasında ciddi görüşme! Maaş konuşuldu
Fenerbahçe yöneticisi Ertan Torunoğulları'nın Muhammed Salah’ın menajeri ile 2 kez görüşme gerçekleştirdiği ortaya çıktı.
Fenerbahçe yöneticisi Ertan Torunoğulları'nın Muhammed Salah’ın menajeri ile 2 kez görüşme gerçekleştirdiği ortaya çıktı.
Fenerbahçe'nin Salah'ın menajeriyle 2 kez görüştüğü, Mısırlı yıldızın yıllık 20 milyon euro talep ettiği öğrenildi.
YILLIK 20 MİLYON EURO
A Spor'un haberine göre; Salah 20 milyon euro maaş beklentisi olduğunu, kariyerine öncelikle Avrupa’da devam etmek istediğini söyledi.
Galatasaray maçı sonrası üçüncü görüşme planlandı ancak seçim kararıyla temaslar durdu.
Gündem
