Parmağı çelik kapıya sıkıştı! Annesi gözyaşlarına boğuldu
Hatay Antakya'da elini evin çelik kapısına sıkıştıran çocuk, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kurtarıldı. Küçük çocuğun acı içinde ağladığı anlarda annesi de gözyaşlarına hakim olamadı.
Hatay’ın Antakya ilçesinde elini çelik kapıya sıkıştıran küçük çocuğun yaşadığı korku dolu anlar, ailesini panikletti.
Ailesi kendi imkanlarıyla başarılı olamadı
Zülüflühan Mahallesi'nde çocuk, evin çelik kapısına parmağını sıkıştırdı. Aile kendi imkanlarıyla çocuğu kurtaramayınca durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. İtfaiye ekipleri, kısa süren çalışmayla acı çeken çocuğun parmağını kurtardı. Kurtarma esnasında korkan çocuğun gözyaşı parmağının sıkıştığı yerden kurtarılmasıyla son buldu. Çocuğu acı içerisinde gözyaşı döken annenin ağlamasıysa kameraya yansıdı.