24 Nisan 1943: Mebus Kamil Miras'ın vefatı (Türk âlim ve siyaset adamı)

1874 tarihinde Afyonkarahisar’da doğan Kamil Miras, Ahmet Efendi’nin oğlu olup, Mirasoğlu sülalesindendir. İlk ve orta öğrenimini Afyonkarahisar’da tamamladıktan sonra İstanbul Üniversitesi’ne girmiş ve Ulum-i Aliye-i Diniyye bölümünden mezun olmuştur. Bayezid caminde ders okutuyor iken ikinci meşrutiyetin ilanının müteakip yapılan seçimlerde Afyonkarahisar mebusu olmuş ve Osmanlı Mebusan Meclisi’nde Afyon’u temsil etmiştir.







Mebusluğu döneminde Meclis’e verdiği bir kanun teklifi kabul edilmiş ve oybirliğiyle alınan bu karar gereğince Elmalılı Hamdi Yazır tarafından Hakk Dini Kur’an Dili adıyla hazırlanan dokuz ciltlik tefsir, Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından yayınlanmıştır. Bunun yanı sıra Buhârî Tercümesi de TBMM tarafından kabul edilmiş, bu eserin ilk üç cildi Ahmet Naim, dokuz cildi ise Kâmil Miras tarafından tercüme edilerek basılmıştır.







Aslında bu çalışmada Mehmet Akif’e de meal yapma görevi verilmişti. Mehmet Akif’in meali yazıp yazmadığı belli değildir. Yakın arkadaşı merhum Mahir İz’in naklettiği bir rivayete göre Akif, bir gün Ahmet Naim’in başlattığı Sahîh-i Buhârî Muhtasarı Tecrîd-i Sarih adlı eseri tamamlamakla görevlendirilen Kâmil Miras’la karşılaşır. Akif, Kâmil Miras’a ‘Hadis işi nasıl gidiyor?’ der.







Kamil Miras: İş çok, altından kalkamıyorum şeklinde cevap verir. Buna karşılık Akif: ‘Sen hadisin altından kalkamıyorsun da ben Allah’ın sözünün altından nasıl kalkarım?’ diyerek çalışmalarını sona erdirdiğini îmâ eder. Arapça ve Farsçayı çok iyi bilen Miras, Beyzâvî, Hazin, Medârik, İbn-i Abbas gibi ünlü eserlerle Ahkâmul’l-Kur’an’ı da yayına hazırlamıştır.





1927’de Türkiye Büyük Millet Meclisi üyeliği sona erince kendi isteğiyle emekliye sevkedilen Kâmil Miras (26 Haziran 1931), 25 Haziran 1940’ta Diyanet İşleri Riyâseti Müşavere Heyeti âzalığı görevine getirildi ve 24 Nisan 1943 tarihine kadar bu kadroda istihdam edildi.



30 Nisan 1957’de Anadoluhisarı’ndaki evinde vefat eden Kâmil Miras ertesi gün Kandilli Kabristanı’na defnedildi.