Ring Aracında "Sinkaflı" Düello: İmamoğlu Davasında Kavga Savunma Sırasını Değiştirdi!

İstanbul 40. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen 414 sanıklı "İmamoğlu suç örgütü" davasına, sanıklar arasında cezaevi ring aracında yaşanan küfürlü düello damga vurdu. Etkin pişmanlıktan yararlanan Adem Soytekin ile diğer sanıklar arasında yaşanan gerginlik, savunma sıralarının değişmesine neden oldu.

Duruşmada, tutuklu sanık Doğan Hamit Doğruer'in avukatı Serkan Güner söz alarak, geçen hafta cezaevi ring aracında Adem Soytekin ve Murat Kapki arasında yaşanan küfürlü tartışmaya ilişkin jandarma tutanağının ellerine ulaştığını belirtti. Güner, tutanakta Soytekin'in tehdit edildiğine dair bir bulguya rastlamadıklarını ifade etti.

Mahkeme Başkanı Soytekin'i Dinledi

Mahkeme başkanı, konuya ilişkin dosyaya dilekçe sunan Soytekin'i sanık kürsüsüne çağırarak olayı anlatmasını istedi. Soytekin, ring aracında küfürlü ifadelerin kullanıldığını belirterek yaşananları doğruladı. Mahkeme başkanı, Soytekin'in daha önce sunduğu dilekçede, etkin pişmanlık kapsamında ifade vermesi nedeniyle bazı sanıklar tarafından sözlü sataşmalara ve psikolojik baskıya maruz kaldığını belirttiğini aktardı.

Savunma Sırası Öne Alındı

Soytekin'in dilekçesinde, bu durumun hem şahsi güvenlik hissini zedelediğini hem de yargılamaya sağlıklı katılmasını güçleştirdiğini belirtmesi üzerine mahkeme heyeti, Adem Soytekin'in savunma sırasını öne alarak beyanlarını dinledi.

Duruşmaya Ara Verildi

Bu duruma tutuklu sanıklardan Ekrem İmamoğlu itiraz etti. Mahkeme başkanı, İmamoğlu'nu uyararak konuya müdahil olmamasını istedi. Bazı sanıklar da Soytekin'in yalan söylediğini iddia ederek tepki gösterdi. Tartışmaların ardından Soytekin'in avukatlarının beyanlarının tamamlanmasıyla duruşmaya ara verildi.

Ring Aracındaki Tartışmanın Detayları

Jandarma personelince hazırlanan tutanakta, 21 Nisan Salı günü duruşma salonundan çıkış yapan ring aracında küfür seslerinin duyulduğu belirtildi. Adem Soytekin'in diğer tutuklulara yönelik "Ben de buradayım" dediği, diğer tutukluların ise "Kendi aramızda şakalaşıyoruz, senlik bir durum yok" şeklinde cevap verdikleri aktarıldı. Soytekin'in de küfrün şakasının olmayacağını belirttiği kaydedildi. Cezaevine varıldığında Murat Kapki'nin Soytekin'den özür dilediği ancak Soytekin'in sinkaflı bir ifadeyle karşılık verdiği belirtildi.

Bu olay, "İmamoğlu suç örgütü" davasındaki gergin atmosferi ve sanıklar arasındaki ilişkileri gözler önüne seriyor.

"Görmedim, duydum" yalanı çöktü! İmamoğlu davasında "Adem Soytekin" depremi: Rüşvetin belgesi itiraflarla geldi!
"Görmedim, duydum" yalanı çöktü! İmamoğlu davasında "Adem Soytekin" depremi: Rüşvetin belgesi itiraflarla geldi!

Gündem

"Görmedim, duydum" yalanı çöktü! İmamoğlu davasında "Adem Soytekin" depremi: Rüşvetin belgesi itiraflarla geldi!

Adem Soytekin, Ekrem İmamoğlu’nun ipliğini pazara çıkardı! 500 bin dolar rüşvet verdim
Adem Soytekin, Ekrem İmamoğlu’nun ipliğini pazara çıkardı! 500 bin dolar rüşvet verdim

Gündem

Adem Soytekin, Ekrem İmamoğlu’nun ipliğini pazara çıkardı! 500 bin dolar rüşvet verdim

Abdullah Özdemir İBB’deki kirli çarkı Akit TV’de bir bir deşifre etti! Bakın İmamoğlu neden aday olmuş
Abdullah Özdemir İBB’deki kirli çarkı Akit TV’de bir bir deşifre etti! Bakın İmamoğlu neden aday olmuş

Gündem

Abdullah Özdemir İBB’deki kirli çarkı Akit TV’de bir bir deşifre etti! Bakın İmamoğlu neden aday olmuş

