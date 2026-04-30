Dünya nefesini tuttu! Trump ve Putin arasında 1,5 saatlik dev zirve! Amerikalılar, Trump'ın canını sıktı Teklif meclise sunuldu! Fas, Yahudilere kucak açıyor İzmir'den acı haber: 1 polis şehit oldu, 2 kişi öldü! Çok sayıda yaralı var 5 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti Köpek terörü yine can aldı Tahran'da diplomasi trafiği! İran Dışişleri Bakanı Erakçi'den kritik telefon görüşmesi! Avrupa'dan Türkiye ve Ermenistan'a destek Delice-Çorum etabı hızla ilerliyor YHT hattı dolu dizgin Londralı ev sahipleri İngiltere’yi kızdırdı: Sadece Müslümanlara kiralık Fıkra bu kadar! CHP önünde protesto varken bakın özgür nerede şov yapıyordu
İSLAM 30 Nisan 2026: Günün Âyet ve Hadisi
Haber Merkezi Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:
30 Nisan 2026: Günün Âyet ve Hadisi

Sizler için hazırladığımız Günün Âyet ve Hadisi ile Günün Sözü ve Günün Karikatürünü istifadelerinize sunuyoruz... (30 Nisan 2026)

VAHYİN DİLİNDEN:



(٢٦) وَاٰتِ ذَا الْقُرْبٰى حَقَّهُ وَالْمِسْكٖينَ وَابْنَ السَّبٖيلِ وَلَا تُبَذِّرْ تَبْذٖيراً
(٢٧) اِنَّ الْمُبَذِّرٖينَ كَانُٓوا اِخْوَانَ الشَّيَاطٖينِؕ وَكَانَ الشَّيْطَانُ لِرَبِّهٖ كَفُوراً

Esirgeyen, bağışlayan Allah'ın adıyla  

(26) Akrabaya, yoksula ve yolcuya hakkını ver. Gereksiz yere de saçıp savurma!

(27) Çünkü savurganlar şeytanların dostlarıdır. Şeytan da rabbine karşı çok nankördür.

(İsrâ Suresi, 17/26-27)         (Meâl Kaynak: Diyanet İşleri Başkanlığı) 

TEFSİRİ:

Üçüncü ödev akrabaya ve muhtaçlara iyilik etmek, hayır yapmaktır. Bu hususta önceliği olanlar akrabalar olduğu için 26. âyette onlar başa alınmıştır. Bu âyetteki “... hakkını ver” ifadesi, hem nafaka borcunu ve zekât ibadetini hem de bunun ötesinde nâfile cinsinden hayırları kapsamaktadır. Burada yoksulların da zikredilmesi, yardımın özellikle malî olanının söz konusu edildiğini gösterir.


“Savurganlar şeytanların dostlarıdır” ifadesi, “Kötü iş yapmak bakımından onlarla şeytanlar arasında bir benzerlik gerçekleşir” şeklinde açıklanmıştır (Râzî, XX, 193). Râzî’ye göre âyet metninde şeytanın niteliği olarak geçen “kefûr”dan maksat, şeytanın varlığını isyana adaması, yer yüzünde bozgunculuk yapıp insanları yoldan saptırmasıdır. Bunun gibi Allah’ın kendisine mal ve mevki nasip ettiği kimse bunu Allah rızâsına aykırı yollarda kullanırsa o da şeytanın niteliği olan kefûr sıfatıyla nitelendirilir (XX, 194).

Kaynak: Kur'an Yolu Tefsiri Cilt: 3 Sayfa: 478


ALLAH RESÛLÜ'NDEN (Sallelahu Aleyhi ve Sellem)


