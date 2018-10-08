Trakya'da sınır kapılarına rüşvet operasyonu
Sınır kapılarında düzenlenen rüşvet operasyonunda gözaltına alınan, aralarında gümrük memurlarının da olduğu 14 şüpheli tutuklandı.08 Ekim 2018 Pazartesi 14:46
Edirne Cumhuriyet Başsavcılığı yaptığı çalışmalar ve topladığı deliller kapsamında, Kapıkule, İpsala ve Dereköy sınır kapılarında rüşvet operasyonu düzenledi.
Eş zamanlı düzenlenen operasyonlarda 9 gümrük memuru ile onlara rüşvet verdiği iddia edilen 5 şüpheli yakalandı. Gözaltına alınan şüpheliler, ifadelerinin alınmasının ardından Edirne Adliyesi'ne sevk edildi.
Savcılıktaki işlemleri sonrası mahkemeye çıkarılan 14 kişi tutuklandı.
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