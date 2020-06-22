Trakya'da sağanak yaşamı olumsuz etkiledi

KIRKLARELİ (AA) - Kırklareli, Tekirdağ ve Edirne'de sağanak hayatı olumsuz etkiledi.



Kırklareli kent merkezinde zaman zaman etkisini arttıran sağanak nedeniyle cadde ve sokaklarda büyük su birikintileri oluştu.

Yağışa hazırlıksız yakalananlar, otobüs durakları ile dükkanların tentelerinin altında bekledi. Bazı kişiler ise şemsiye ve poşetlerle yağmurdan korunmaya çalıştı.

Cumhuriyet Mahallesi'nde ağıla giderken sağanağa yakalanan küçükbaş hayvanlar ile çoban, otomobillerin arasında ve ağaçların altında yağıştan korunmaya çalıştı.

- Tekirdağ ve Edirne

Tekirdağ'da aniden bastıran sağanak nedeniyle Malkara-Keşan kara yolu trafiğe kapandı.

Ekiplerin yaklaşık bir saatlik çalışmasıyla yolun tek şeridi ulaşıma açıldı. Yolda araçlarda mahsur kalanlara polis ekiplerince yardım edildi.

Küçük Sanayi Sitesi'ndeki bazı iş yerlerini de su bastı. Sağanak, Yaylagöne, Ahmetpaşa, İshakça, Karaiğdemir ve Çavuşköy mahallelerinde de etkili oldu.

Şiddetli yağış, ilçe merkezinde rögarların taşmasına neden oldu.

Edirne'nin Keşan ilçesinde sağanak nedeniyle yollarda su birikintileri oluştu.

Yağışa hazırlıksız yakalananlar, bina saçaklarının altında yağmurdan korunmaya çalıştı.