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Trakya'da FETÖ operasyonları! Astsubay tutuklandı

Edirne ve Tekirdağ'da FETÖ'ye yönelik soruşturmalar kapsamında bir astsubay tutuklanırken, bir şüpheli de tutuklandı.

13 Eylül 2018 Perşembe 17:19
Trakya'da FETÖ operasyonları! Astsubay tutuklandı

Edirne'de Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ) yönelik soruşturma kapsamında gözaltına alınan astsubay tutuklandı.

Edirne Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma çerçevesinde astsubay A.O, Edirne Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından gözaltına alındı.

Edirne Emniyet Müdürlüğünde ifadesi alınan şüpheli adliyeye sevk edildi. A.O çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

TEKİRDAĞ'DA BİR ŞÜPHELİ GÖZALTINA ALINDI

Tekirdağ'da bir kişi, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik soruşturma kapsamında gözaltına alındı.

Tekirdağ Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen FETÖ/PDY soruşturma çerçevesinde, örgütle irtibatlı olduğu değerlendirilen M.K. hakkında yakalama kararı çıkarıldı.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince gözaltına alınan şüphelinin emniyetteki işlemlerinin sürdüğü bildirildi.

Haber Tarihi: 13 Eylül 2018 Perşembe 17:19
  1. Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması
  2. FETÖ
  3. Edirne Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü
  4. Edirne Cumhuriyet Başsavcılığı
  5. Edirne Emniyet Müdürlüğü
  6. Tekirdağ Cumhuriyet Başsavcılığı

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