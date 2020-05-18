Trakya'da "Evde kal" çağrısına büyük oranda uyuluyor

EDİRNE (AA) - Edirne, Kırklareli ve Tekirdağ'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadelede "Evde kal" çağrısına büyük oranda uyuluyor.



Edirne'de haftanın ilk gününde cadde ve sokaklarda hareketlilik gözlendi.

Kent merkezindeki Saraçlar ve Çilingirler caddeleri ile banka şubeleri ve fatura ödeme noktalarının önünde yoğunluk oluştu.

Vatandaşların maskesiz girişine izin verilmeyen bu caddelerde, ateş ölçümü yapılıyor.

- Kırklareli ve Tekirdağ



Kırklareli'nde cadde ve meydanlar hafta başında boş kaldı.



Vatandaşların büyük bölümünün "Evde kal" çağrısına uyduğu gözlendi.

Özgürlük ve Demokrasi ile Cumhuriyet meydanlarında sessizlik hakim olurken, maske takılmasının zorunlu olduğu kentte bazı vatandaşların maskesiz gezdiği dikkati çekti.



Tekirdağ'da kentin en işlek yerlerinden Hükümet Caddesi'nde hafta başı olması nedeniyle zaman zaman araç ve insan yoğunluğu yaşanıyor.

Kent merkezindeki PTT şubesinin önünde kuyruk oluştu.

Sokağa çıkanların sosyal mesafe kuralına uyduğu ve maske taktığı gözlendi.











