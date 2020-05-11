  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel

Trakya'da "Evde kal" çağrısına büyük oranda uyuluyor

Yeniakit Publisher
2020-05-11 11:20:13 -
Trakya'da "Evde kal" çağrısına büyük oranda uyuluyor

EDİRNE (AA) - Trakya'da yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele kapsamında yapılan "Evde kal" çağrılarına büyük oranda uyuluyor. Hafta başı olması dolayısıyla bazı noktalarda ise hareketlilik dikkati çekiyor.

Edirne'de Selimiye Meydanı ve çevresinde sakinlik gözlendi. Saraçlar ve Çilingirler caddelerinde ise hafta başı olması dolayısıyla hareketlilik dikkati çekiyor. Polis ekipleri, yaptıkları anonslarla vatandaşları, zorunlu olmadıkça dışarı çıkmamaları konusunda uyarıyor.

- Kırklareli

Kırklareli'nde vatandaşlar uzmanların "Evde kal" çağrılarına kısmen uyuyor. Özgürlük ve Demokrasi ile Cumhuriyet meydanlarında ise yoğunluk artarken kent sakinlerinin büyük bölümünün maske taktığı görüldü. Bazı vatandaşlar ise banka şubelerinin önünde kuyruk oluşturdu.

- Tekirdağ

Tekirdağ'da sokağa çıkma kısıtlamasının ardından "Evde kal" çağrısına çoğunlukla uyuluyor. Kentin en işlek yerlerinden Hükümet Caddesi'nde zaman zaman araç ve insan yoğunluğu yaşanıyor. Kent merkezindeki PTT şubesinin ve bazı bankaların önünde kuyruk oluştu. Sokağa çıkanların sosyal mesafe kuralına uyduğu ve maske taktığı gözlendi.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Satılık 2013 model Peugeot 301
Satılık 2013 model Peugeot 301

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı