Trakya'da "Evde kal" çağrısına büyük oranda uyuluyor

EDİRNE (AA) - Trakya'da yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele kapsamında yapılan "Evde kal" çağrılarına büyük oranda uyuluyor. Hafta başı olması dolayısıyla bazı noktalarda ise hareketlilik dikkati çekiyor.

Edirne'de Selimiye Meydanı ve çevresinde sakinlik gözlendi. Saraçlar ve Çilingirler caddelerinde ise hafta başı olması dolayısıyla hareketlilik dikkati çekiyor. Polis ekipleri, yaptıkları anonslarla vatandaşları, zorunlu olmadıkça dışarı çıkmamaları konusunda uyarıyor.

- Kırklareli



Kırklareli'nde vatandaşlar uzmanların "Evde kal" çağrılarına kısmen uyuyor. Özgürlük ve Demokrasi ile Cumhuriyet meydanlarında ise yoğunluk artarken kent sakinlerinin büyük bölümünün maske taktığı görüldü. Bazı vatandaşlar ise banka şubelerinin önünde kuyruk oluşturdu.

- Tekirdağ

Tekirdağ'da sokağa çıkma kısıtlamasının ardından "Evde kal" çağrısına çoğunlukla uyuluyor. Kentin en işlek yerlerinden Hükümet Caddesi'nde zaman zaman araç ve insan yoğunluğu yaşanıyor. Kent merkezindeki PTT şubesinin ve bazı bankaların önünde kuyruk oluştu. Sokağa çıkanların sosyal mesafe kuralına uyduğu ve maske taktığı gözlendi.