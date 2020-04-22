Trakya'da "evde kal" çağrılarına uyuluyor

TEKİRDAĞ (AA) - Trakya'da yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadelede serin havanın da etkisiyle "evde kal" çağrılarına büyük oranda uyuluyor.

Edirne'de Selimiye Meydanı ile Saraçlar Caddesi serin havanın da etkisiyle boş kaldı. Banka şubeleri ile fatura ödeme noktalarında az da olsa yoğunluk görüldü.

Polis ve zabıta ekipleri kent merkezinde vücut ısılarını ölçtüğü vatandaşları koronavirüs tedbirlerine uymaları konusunda uyardı.

- Tekirdağ

Tekirdağ'da vatandaşların çoğunluğu, serin havanın da etkisiyle koronavirüs tedbirlerine uyuyor.

İçişleri Bakanlığınca 23-26 Nisan'da 31 ilde sokağa çıkma kısıtlaması uygulanacak iller arasında bulunan kentte, zaman zaman marketlerde yoğunluk yaşansa da vatandaşlar ihtiyaçlarını karşıladıktan sonra evlerine dönüyor.



Öte yandan, kentin işlek yerleri Cumhuriyet, Hasan Ali Yücel ve Köprübaşı meydanlarında zaman zaman araç yoğunluğu gözlendi.

- Kırklareli



Kırklareli'nde vatandaşlar uzmanların "evde kalın" çağrısına büyük oranda riayet ediyor

Kentte bazı meydan ve caddelerde ara ara insan ve araç hareketliliği yaşansa da kısa sürede yoğunluk azalıyor.

Özgürlük ve Demokrasi ile Cumhuriyet meydanları, İstasyon ve Cumhuriyet caddelerinde sakinlik hakim.

Kırklareli Valiliği, kentteki çeşitli reklam tabelaları ve panolarda "Evde Kal" ve "14 kural" afişleri ile vatandaşlara uyarıda bulunuyor.



Kırklareli Belediyesi merkez anons sistemi ile zabıta ve polis ekipleri ise ekip araçlarından iki saatte bir, imamlar ise ezanının ardından vatandaşlara evlerinde kalmaları, zorunlu haller dışında sokağa çıkmamaları yönünde anonslar yapıyor.



