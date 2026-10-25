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Yerel Trakya’da 23 düzensiz göçmen yakalandı
Yerel

Trakya’da 23 düzensiz göçmen yakalandı

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Trakya’da 23 düzensiz göçmen yakalandı

Trakya bölgesinde yer alan Edirne ve Kırklareli'nde 23 düzensiz göçmen yakalandı.

Edirne'de güvenlik güçleri, kent genelindeki denetimlerde 16 yabancı uyruklunun yasa dışı yollardan yurda girdiğini tespit etti.

Yakalanan düzensiz göçmenler, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne gönderildi.

Kırklareli'nde de güvenlik güçlerinin yakaladığı 7 düzensiz göçmen, Pehlivanköy Geri Gönderme Merkezine teslim edildi.

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