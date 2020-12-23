Trakya Üniversitesinin "2023 hedefi" 10 bin yabancı öğrenci

EDİRNE (AA) - Trakya Üniversitesi (TÜ) Rektörü Prof. Dr. Erhan Tabakoğlu, üniversitelerinde öğrenim gören yabancı öğrenci sayısının 5 bine yaklaştığını, 2023 hedeflerinin bu rakamı 10 bine ulaştırmak olduğunu bildirdi.

Üniversiteden yapılan açıklamaya göre, Rektör Tabakoğlu, Uluslararası Öğrenci Dernekleri Federasyonu (UDEF) Başkanı Dr. Mehmet Ali Bolat'ı ziyaret etti.

Tabakoğlu, burada yaptığı açıklamada, uluslararasılaşma konusunu önemli bir misyon olarak her zaman gündemlerinde tuttuklarını ve yükseköğretim alanında küresel bir güç haline gelmeyi hedeflediklerini belirtti.

TÜ'deki yabancı öğrenci sayısının son 4 yılda 700'den 5 bine çıktığını aktaran Tabakoğlu, şunları kaydetti:

"Pandemi koşullarına rağmen, uyguladığımız politikalar, izlediğimiz stratejiler ve attığımız adımlar sayesinde bu yılın ilk başvuru döneminde dahi 13 bin uluslararası öğrencinin üniversitemizde okumak için başvuru yaptığını gördük. Balkanlar misyonu doğrultusunda Balkan coğrafyasındaki bilinirliğini her geçen yıl artıran ve yükseköğretim alanında uluslararası ölçekte bir marka ve cazibe merkezi olan Trakya Üniversitesi, uluslararası öğrenciler için açtığı kontenjanları her geçen gün artırıyor. Ülkemizin 2023 vizyonu doğrultusunda Trakya Üniversitesinin uluslararası alandaki hedefleri çok yüksek. 2023'te, 10 bin uluslararası öğrenci hedefine ulaşmak gibi önemli bir misyonumuz var. Bu kapsamda, sadece iç paydaşlarımız ile değil dış paydaşlarımız ile de yakın temas ve iletişim halindeyiz."

UDEF Başkanı Dr. Bolat da, Trakya Üniversitesinin Türkiye'nin uluslararası eğitim vizyonuna ve eğitimdeki etki alanının genişletilmesine önemli katkılarda bulunduğunu dile getirdi.

Ziyarette, Tabakoğlu'na, Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Murat Türkyılmaz da eşlik etti.



