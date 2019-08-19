Trakya Üniversitesi’nde yeni öğrenci kayıtları devam ediyor Trakya Üniversitesi’nde 2019-2020 akademik yılı öğrenci kayıtları başladı.

Trakya Üniversitesi’nde 2019-2020 akademik yılı öğrenci kayıtları başladı.

Trakya Üniversitesi Balkan Kongre Merkezi’ne gelen yeni öğrenciler, kayıtlarını yaptırmaya başladı. Trakya Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Erhan Tabakoğlu da kayıt stantlarını tek tek gezerek, incelemelerde bulundu. Rektör Tabakoğlu, bazı yeni öğrencilerin kayıtlarını da bizzat yaparak, kendilerine başarılar diledi.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.