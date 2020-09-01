  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel Trakya Üniversitesinde 55 ülkeden bilim insanı e-konferansta buluştu
Aktüel

Trakya Üniversitesinde 55 ülkeden bilim insanı e-konferansta buluştu

TÜ Rektörü Prof. Dr. Erhan Tabakoğlu: - "Bilindiği üzre Trakya bir tarım bölgesidir. Bu bilimsel kongreyle var olan tarım zenginliği gelişecektir. Pandemi süreci de olsa bilim durmaz"

Yeniakit Publisher
2020-09-01 14:08:41 -
Trakya Üniversitesinde 55 ülkeden bilim insanı e-konferansta buluştu

EDİRNE (AA) - Trakya Üniversitesinde düzenlenen uluslararası e-konferans yöntemiyle 55 ülkeden bilim insanı bildirilerini sunmaya başladı.

Üniversitenin senato salonunda 55 ülkeden bilim insanının katılımıyla üç gün sürecek "2. Uluslararası Tarım, Biyoloji ve Yaşam Bilimleri e-Konferansı" düzenlendi.

Trakya Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Erhan Tabakoğlu, konferansın ardından AA muhabirine yaptığı açıklamada, pandemiyle hayatın her alanında yaşama yeni bir yön geldiğini söyledi.

Dünyanın dört bir yanından bilim adamının e-konferans yöntemiyle bilgilerini paylaştığını belirten Tabakoğlu, "Tarım, biyoloji ve yaşam bilimleri tartışıldı. Bilindiği üzre Trakya bir tarım bölgesidir. Bu bilimsel kongreyle var olan tarım zenginliği gelişecektir. Pandemi süreci de olsa bilim durmaz. Türk bilim adamları çalışmalarını sürdürüyor. Belki biraz kulvar değiştirdi e-kongrelerle. Bilimsel çeşitliliği artırmak için online imkanları kullanıyoruz." diye konuştu.

- Konferans yerli yazılımla gerçekleştirildi

TÜ Bitki Islahı Araştırma Merkezi Müdürü Prof. Dr. Yalçın Kaya da TÜ'de bir ilkin yaşandığını belirterek, "55 ülkeden bilim adamlarının katılımıyla e-konferans düzenledik. 500'e yakın bildiri ve 1100'den fazla yazar ile üniversitemizce düzenlenen bu konferans, ülkemizde ve salgın sürecinde belki de dünyanın en büyük on-line toplantılarından biri oldu." ifadelerini kullandı.

Kaya, e-konferansın yerli bir yazılım üzerinden gerçekleştirildiğini kaydetti.


Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Cumhurbaşkanı Erdoğan'a küstah tehdit: Sonun Kaddafi gibi olur
Dünya

Cumhurbaşkanı Erdoğan'a küstah tehdit: Sonun Kaddafi gibi olur

Haddini aşan İsrail basını Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Türkiye'nin iç meselelerine odaklanması gerektiği aksi halde sonunun Muamme..
Yiyin birbirinizi! Esed'i kalbinden vurdular
Dünya

Yiyin birbirinizi! Esed'i kalbinden vurdular

İsrail'in Suriye'nin başkenti Şam'ın güneyine hava saldırısı düzenlediği, saldırıda iki Suriye ordusu milisi ile üç müttefik savaşçının öldü..
Murat Bardakçı açıkladı: Devletin hazırladığı ciddi bir operasyon
Tarih

Murat Bardakçı açıkladı: Devletin hazırladığı ciddi bir operasyon

Tarihçi Murat Bardakçı katıldığı canlı yayın programında Gazi Mustafa Kemal Paşa’nın Samsun’a çıkışı ile ilgili önemli açıklamalarda bulundu..

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı