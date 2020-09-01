Trakya Üniversitesinde 55 ülkeden bilim insanı e-konferansta buluştu

EDİRNE (AA) - Trakya Üniversitesinde düzenlenen uluslararası e-konferans yöntemiyle 55 ülkeden bilim insanı bildirilerini sunmaya başladı.

Üniversitenin senato salonunda 55 ülkeden bilim insanının katılımıyla üç gün sürecek "2. Uluslararası Tarım, Biyoloji ve Yaşam Bilimleri e-Konferansı" düzenlendi.

Trakya Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Erhan Tabakoğlu, konferansın ardından AA muhabirine yaptığı açıklamada, pandemiyle hayatın her alanında yaşama yeni bir yön geldiğini söyledi.

Dünyanın dört bir yanından bilim adamının e-konferans yöntemiyle bilgilerini paylaştığını belirten Tabakoğlu, "Tarım, biyoloji ve yaşam bilimleri tartışıldı. Bilindiği üzre Trakya bir tarım bölgesidir. Bu bilimsel kongreyle var olan tarım zenginliği gelişecektir. Pandemi süreci de olsa bilim durmaz. Türk bilim adamları çalışmalarını sürdürüyor. Belki biraz kulvar değiştirdi e-kongrelerle. Bilimsel çeşitliliği artırmak için online imkanları kullanıyoruz." diye konuştu.

- Konferans yerli yazılımla gerçekleştirildi

TÜ Bitki Islahı Araştırma Merkezi Müdürü Prof. Dr. Yalçın Kaya da TÜ'de bir ilkin yaşandığını belirterek, "55 ülkeden bilim adamlarının katılımıyla e-konferans düzenledik. 500'e yakın bildiri ve 1100'den fazla yazar ile üniversitemizce düzenlenen bu konferans, ülkemizde ve salgın sürecinde belki de dünyanın en büyük on-line toplantılarından biri oldu." ifadelerini kullandı.

Kaya, e-konferansın yerli bir yazılım üzerinden gerçekleştirildiğini kaydetti.



