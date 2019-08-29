Trakya Üniversitesi geleceğin sanatçılarını belirliyor

Trakya Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi (GSF), 2019-2020 Eğitim-Öğretim yılı Özel Yetenek Sınavları tamamlandı. 26-27 Ağustos tarihlerinde Trakya Üniversitesi Balkan Kongre Merkezi’nde gerçekleştirilen Güzel Sanatlar Fakültesi Grafik Tasarımı, Heykel ve Resim Bölümleri Özel Yetenek Sınavları, öğrenci adaylarından yoğun ilgi gördü.

75 kişilik kontenjanı bulunan Güzel Sanatlar Fakültesi’nin Özel Yetenek Sınavı’na, Türkiye’nin farklı illerinden toplam 324 aday, internet üzerinden ön başvuru yaparak müracaat etti ve sınavlarda toplam 126 öğrenci adayı, Trakya Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi’nde olmak için birbiriyle yarıştı.

Resim, Heykel ve Grafik Tasarımı olmak üzere 3 farklı bölümde öğrenim görmek isteyen 324 öğrenci adayı, ön başvuruların gerçekleştiği 01-21 Ağustos tarihleri arasında Özel Yetenek Sınavı’nda yer almak istedikleri bölümleri seçtiler.

Adayların en fazla iki bölüm tercihinde bulunabildiği Özel Yetenek Sınavı’nın birinci aşamasına Grafik Tasarımı Bölümü’ne 229, Resim Bölümü’ne 185, Heykel Bölümü’ne 26 aday başvurdu. Adaylar, Grafik Tasarım Bölümü’nün 30 kişilik, Resim Bölümü’nün 30 kişilik, Heykel Bölümü’nün 15 kişilik kontenjanında yer almak için sınava katılarak Balkan Kongre Merkezi’nde hünerlerini sergiledi. Sınavın ilk gününde adaylara, canlı model üzerinden kompozisyon, oran-orantı, perspektif, çizgi rahatlığı-estetik duyarlılık-teknik olgunluk, çizgi ile ifade gücü ve özgünlük becerileri gibi testler uygulandı. İlk aşamada başarılı olan 108 aday, ikinci aşamada Grafik Tasarımı, Resim ve Heykel alanlarında gerçekleştirilen bölüm sınavlarına girerek belirlenen kontenjanlara yerleşmek için yarıştı.

Trakya Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi’ne yerleşmek isteyen adayların yetenek sınavları, alanında yetkin jüri üyelerinin katılımıyla, objektif bir şekilde değerlendirilerek, asil ve yedek kazananların listesi fakültenin web sayfasında ilan edilecek.

Sınavları sonuçlarına göre tercih ettiği bölüme girmeye hak kazanan adayların kesin kayıtları, 9-13 Eylül 2019 tarihleri arasında Güzel Sanatlar Fakültesi Karaağaç yerleşkesinde yapılacaktır.

Güzel Sanatlar Fakültesi Dekanı Prof. Melihat Tüzün, Özel Yetenek Sınavı’na ilişkin gerçekleştirdiği açıklamada, sınavların şeffaf ve adil bir yönetim ve katılımla gerçekleştirildiğini belirterek, sınava girecek tüm adaylar için gerekli hazırlıkları tamamladıklarını ifade etti. Trakya Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi’nin büyük bir şevk ve heyecan içerisinde yeni öğrencilerini beklediğini ifade eden Dekan Prof. Dr. Melihat Tüzün, “Geleceğin sanatçıları olma yolunda önemli birer adım atan tüm gençlerimizi kutluyor, yeteneklerini iyi bir eğitimle birleştirerek geleceğe güvenle bakabilecekleri bir bilim ve sanat yuvasını tercih ettikleri için kendilerine teşekkür ediyorum. Fakülte olarak, sanatın evrensel dilini kullanarak, ulusal ve uluslararası düzeydeki bilimsel, sanatsal, kültürel gelişmeler ışığında kendilerini yetiştirmek için her türlü çabayı ve gereken gayreti göstereceğimizi ifade etmek isterim. Özel yetenek sınavlarında çaba sarf eden fakültemiz öğretim elemanlarına ve sınavlarda emeği geçenlere de teşekkür ederim” dedi.