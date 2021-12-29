Trakya sele teslim oldu! O anlar böyle görüntülendi

Evler sel suları altında kaldı. Mahsur kalanlar iş makineleri tarafından kurtarıldı. Edirne ve Kırklareli sağanak yağış ve sellere teslim oldu.

Akşam saatlerinde başlayan yağış Edirne Uzunköprü, Kırklareli, Lüleburgaz, Babaeski ve Pınarhisar'da sele dönüştü. Çok sayıda ev sular altında kaldı. Evlerini su basan aileler üst kat komşularına sığındı.

Edirne'nin Uzunköprü'de Kırkkavak Deresi taştı. Yollar trafiğe kapatıldı. Evlerinde mahsur kalanları iş makineleri kurtardı. Sel mağdurları misafirhanelere yerleştirildi.

Kırklareli'nin Lüleburgaz ilçesinte taşan dere Yılmaz ve Yıldırım mahallesindeki bir çok evi sular altında bıraktı. Mahsur kalanlar için askeri araçlar devreye girdi.

Babaeski'de taşan Çürtlen Deresi, evleri su altında bıraktı. Belediye ekipleri vatandaşlara yardımcı olmak için seferber oldu.

Pınarhisar'da kaynarca deresi taştı. Bir araç akıntıya kapıldı.

Yağışların devam edebileceği uyarısında bulunan Meteoroloji vatandaşları dikkatli olmaları konusunda uyardı.