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Trakya Kültür Günleri Festivali sona erdi

Bulgaristan’ın Filibe şehrinde 20-25 Haziran tarihleri arasında yapılan ’Trakya Kültür Günleri Festivali’ tamamlandı.

26 Haziran 2019 Çarşamba 11:52
Trakya Kültür Günleri Festivali sona erdi

Bulgaristan’ın Filibe şehrinde 20-25 Haziran tarihleri arasında yapılan ’Trakya Kültür Günleri Festivali’ tamamlandı.


Çanakkale Valiliği ve Filibe Başkonsolosluğu himayelerinde ve Filibe Belediyesi katkılarıyla düzenlenen festivale, Çanakkale Valiliği İl Kültür ve Turizm İl Müdürlüğü ve Çanakkale Folklor Araştırmaları Derneği (ÇAFAD) da katıldı.


Roma Stadyumunda açılışı gerçekleştirilen festivale Filibe Başkonsolosu Hüseyin Ergani, Filibe Belediye Meclisi Başkanı Savina Petkova, TrakArt Sanat Galerisi Müdürü Georg Trak ve sivil toplum kuruluşları temsilcileri katıldı.


Açılışta Çanakkale Folklor Araştırmaları Derneği (ÇAFAD) Müzik ve Folklor Ekibi, Ege ve Karadeniz yörelerinden oyunlar içeren gösteriler sundu. Daha sonra Çanakkale ve Türkiye’nin çeşitli bölgelerinden seçilmiş müziklerin dinletisi yapıldı. Gösteri, Filibe halkı ve bölgede yaşayan soydaşlarımızın büyük ve takdirini topladı.


Açılışın ertesi günü Filibe Trak Art Sanat Galerisinde, ’2018 Troya Yılı’ içerisinde Kültür ve Turizm Bakanlığınca düzenlenen ’Grafik ve Afiş Yarışması’nda ödül alan 49 eserin yer aldığı serginin açılışı, Filibe Başkonsolosu Hüseyin Ergani tarafından yapıldı.


Ardından ÇATOD Başkanı Armağan Aydeğer ve Türkiye Seyahat Acentaları Birliği (TÜRSAB) Çanakkale Körfez Temsil Kurulu Başkanı Ahmet Çelik tarafından, Troya efsanesi ve 2018 Troya Yılı’nın etkileri kapsamında sunum yapıldı.


TrakArt Sanat Galerisi Müdürü Georg Trak, Filibe Başkonsolosluğu’na ve Çanakkale Valiliği İl Kültür ve Turizm Müdürlüğüne festivale yapmış olduğu katkılardan dolayı plaket takdiminde bulundu.

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Haber Tarihi: 26 Haziran 2019 Çarşamba 11:52
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