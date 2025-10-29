Traktörünü çamurdan çıkarmak isterken can verdi

  • İSTANBUL
Mardin Kızıltepe'de tarlasında çalışırken traktörü çamura saplanan Mehmet Sıdık Eren, aracı kurtarmaya çalıştığı sırada altında kalarak hayatını kaybetti.

Mardin’in Kızıltepe ilçesinde tarla mesaisi faciayla sonuçlandı. Olay, kırsal Bozhöyük Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Mehmet Sıdık Eren (45) idaresindeki traktör tarlada çamura saplandı. Eren, traktörü saplandığı yerden çıkarmaya çalıştığı sırada aracın hareket etmesiyle aracın altında kaldı.

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde Eren'in hayatını kaybettiği belirlendi. Eren'in cenazesi, olay yerinde yapılan incelemenin ardından otopsi için hastane morguna kaldırıldı.

Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

