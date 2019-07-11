Traktörün çarptığı bisikletli çocuk yaşamını yitirdi
Elazığ'ın Karakoçan ilçesinde traktörün bisiklete çarpması sonucu 7 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti.11 Temmuz 2019 Perşembe 11:57
Sarıcan Beldesi Bulgurcuk Caddesi'nde Abdürrezzak Ö. yönetimindeki traktör, Hazal Sarı'nın kullandığı bisiklete çarptı.
Kazada ağır yaralanan Sarı, olay yerine gelen 112 Acil Servis ekiplerince Karakoçan Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Yapılan ilk müdahalenin ardından Fırat Üniversitesi Hastanesi'ne sevk edilen Sarı, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.
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