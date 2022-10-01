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Yerel Traktörün altında kalan yaşlı adam hayatını kaybetti
Yerel

Traktörün altında kalan yaşlı adam hayatını kaybetti

Bolu’nun Göynük ilçesine devrilen traktörünün altında kalan yaşlı adam hayatını kaybetti.

Yeniakit Publisher
2022-10-01 12:48:00 -
Traktörün altında kalan yaşlı adam hayatını kaybetti

Bolu’nun Göynük ilçesine devrilen traktörünün altında kalan yaşlı adam hayatını kaybetti.
Kaza, Göynük ilçesine bağlı Aksaklar köyünde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, kuşburnu toplamak için ormana giden Haşim Aydın (89) idaresindeki 14 ES 039 plakalı traktör kasisten geçtiği sırada kontrolden çıkarak devrildi. Kazada, sürücü Aydın’ın traktörün altında kaldığını gören vatandaşlar durumu 112 Sağlık ve jandarma ekiplerine bildirdi.
İhbar üzerine olay yerine sağlık ekiplerinin yaptıkları incelemede Haşim Aydın’ın hayatını kaybettiği belirlendi. Traktörün altından çıkarılan Haşim’in cenazesi Cumhuriyet Savcısı’nın incelemesinin ardından morga kaldırıldı.
Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

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