Aktüel

Traktörün Altında Kalan 54 Yaşındaki Sürücü Kurtarılamadı

Giriş Tarihi:
Mersin’in Tarsus ilçesinde traktörün devrilmesi sonucu meydana gelen kazada 54 yaşındaki sürücü Mustafa Ulaşlı hayatını kaybetti.

Mersin’in Tarsus ilçesinde traktörün devrilmesi sonucu meydana gelen kazada 54 yaşındaki sürücü Mustafa Ulaşlı hayatını kaybetti.

Kaza, gündüz saatlerinde Tarsus ilçesine bağlı Yaramış Mahallesi’nde meydana geldi. Mustafa Ulaşlı’nın kullandığı traktör, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrilerek ters döndü.

Çevrede bulunan vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. Devrilen traktörün altında kalan Ulaşlı, itfaiye ekiplerinin çalışmasıyla bulunduğu yerden çıkarıldı. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde Ulaşlı’nın yaşamını yitirdiği tespit edildi.

Mustafa Ulaşlı’nın cenazesi, olay yerindeki incelemelerin ardından otopsi yapılmak üzere morga kaldırıldı. Kazayla ilgili jandarma ekipleri tarafından soruşturma başlatıldı.

 

