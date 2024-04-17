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Gündem Traktörlere koruma çerçevesi zorunluğu getirilsin: Yine traktör kazası, yine can kaybı
Gündem

Traktörlere koruma çerçevesi zorunluğu getirilsin: Yine traktör kazası, yine can kaybı

Yeniakit Publisher
2024-04-17 17:27:00 -
Traktörlere koruma çerçevesi zorunluğu getirilsin: Yine traktör kazası, yine can kaybı

Yetkililer, çiftçilere can güvenlikleri için traktörlerine koruma çerçevesi taktırmalarını tavsiye ediyor.

 

Kilisin Polateli ilçesinde kontrolden çıkarak devrilen traktörün sürücüsü Hüseyin Danabaş hayatını kaybetti.
Kaza sabah saatlerinde Polateli ilçesine bağlı Ürünlü köyü yakınlarında meydana geldi. Hüseyin Danabaş (69) yönetimindeki 27 SK 980 plakalı traktör, sürücüsünün direksiyon kontrolünü yitirmesi sonucu devrildi. Kazayı görenlerin ihbarıyla bölgeye sağlık ve jandarma ekipleri yönlendirildi. Ekiplerce yapılan ilk müdahalelere rağmen kurtarılamayan sürücü Hüseyin Danabaş’ın cenazesi Prof. Dr. Alaeddin Yavaşca Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.
Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.
Yetkililer, çiftçilere can güvenlikleri için traktörlerine koruma çerçevesi taktırmalarını tavsiye ediyor.

 

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