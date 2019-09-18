Traktörden düşen çocuğun feci ölümü! Sivas'ta yok kenarındaki toprak yığınına çarpan traktörün üzerindeki 15 yaşındaki çocuk feci şekilde can verdi.

Sivas'ın Koyulhisar ilçesinde traktörden düşen çocuk hayatını kaybetti. Yunus B'nin kullandığı 58 ABL 329 plakalı traktör, Kızılelma köyünde yol kenarındaki toprak yığınına çarptı. Traktörde bulunan Eren Yılmaz (15) araçtan düşerek ağır yaralandı. Ordu Mesudiye Devlet Hastanesine kaldırılan Yılmaz, müdahalelere rağmen yaşamını yitirdi. Traktör sürücüsü Yunus B, gözaltına alındı.

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