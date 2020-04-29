Traktör sürücüsünden dehşet veren sürüş şekli! “Yurdumun insanı ateş çıkartıyor”
Manisa’da bir sürücü, traktörünün römorkunu sol arka jantın üzerinde sürdü. Sürücü trafiği tehlikeye düşürürken, olayı görüntüleyen bir kişi ise, “Yurdumun insanı. Ateş çıkartıyor.” yorumunda bulundu.
Manisa’da sol arka jantın üzerinde seyreden traktör sürücüsü görenleri şaşkına çevirdi.
Manisa’nın Saruhanlı ilçesine bağlı Mütevelli Mahallesinde çekildiği iddia edilen görüntülerde, bir traktör sürücüsü, traktörüne bağlı römorkun sol arka jantın üzerinde ilerlediği görülüyor. Lastiksiz seyreden traktör trafiği tehlikeye düşürürken, karşılaştığı manzarayı kayda alan sürücü de şaşkınlığını, “Yurdumun insanı. Ateş çıkartıyor. Memleketimin gözünü seveyim.” sözleriyle dile getirdi.