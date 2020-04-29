  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Yerel

Traktör sürücüsünden dehşet veren sürüş şekli! “Yurdumun insanı ateş çıkartıyor”

Manisa’da bir sürücü, traktörünün römorkunu sol arka jantın üzerinde sürdü. Sürücü trafiği tehlikeye düşürürken, olayı görüntüleyen bir kişi ise, “Yurdumun insanı. Ateş çıkartıyor.” yorumunda bulundu.

2020-04-29 14:30:00 -
Traktör sürücüsünden dehşet veren sürüş şekli! “Yurdumun insanı ateş çıkartıyor”

Manisa’da sol arka jantın üzerinde seyreden traktör sürücüsü görenleri şaşkına çevirdi.

Manisa’nın Saruhanlı ilçesine bağlı Mütevelli Mahallesinde çekildiği iddia edilen görüntülerde, bir traktör sürücüsü, traktörüne bağlı römorkun sol arka jantın üzerinde ilerlediği görülüyor. Lastiksiz seyreden traktör trafiği tehlikeye düşürürken, karşılaştığı manzarayı kayda alan sürücü de şaşkınlığını, “Yurdumun insanı. Ateş çıkartıyor. Memleketimin gözünü seveyim.” sözleriyle dile getirdi.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Satılık 2016 model Opel Astra
Satılık 2016 model Opel Astra

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı