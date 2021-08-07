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Traktör şarampole yuvarlandı: 1 yaralı
Gündem Traktör şarampole yuvarlandı: 1 yaralı
Gündem

Traktör şarampole yuvarlandı: 1 yaralı

Şanlıurfa'nın Birecik ilçesinde traktörün şarampole yuvarlanması sonucu sürücü yaralandı. Kaza, Çiftlik kırsal Mahallesi yakınlarında meydana geldi.

Yeniakit Publisher
2021-08-07 23:11:00 -
Traktör şarampole yuvarlandı: 1 yaralı

Edinilen bilgilere göre, Şükrü Acar'ın kullandığı 27 N 3285 plakalı traktör, sürücünün direksiyon hâkimiyetini kaybetmesi sonucu şarampole yuvarlandı.

Kazada araç sürücüsü yaralandı.

Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Yaralı, buradaki ilk müdahalesinin ardından ambulansla Birecik Devlet Hastanesine kaldırıldı. 

 

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