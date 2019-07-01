Traktör kanala düştü, sürücüsünün cesedi 600 metre uzakta bulundu Sivas'ta direksiyon hakimiyetinin kaybolması sonucu sulama kanalına düşen traktörün sürücüsünün cesedi kanalda sürüklenmesi nedeniyle 600 metre uzaklıkta bulundu.

Sivas'ın Akıncılar ilçesinde sulama kanalına devrilen traktörün sürücüsü hayatını kaybetti. Yaşar Bayram yönetimindeki 58 SE 854 plakalı traktör, Sıyrındı köyünde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yol kenarındaki su dolu kanala devrildi. Sulama kanalında sürüklendiği anlaşılan sürücünün cenazesi, kaza yerine yaklaşık 600 metre uzaklıktaki Yağlıçayır köyü mevkisinde bulundu. Cenaze, Akıncılar İlçe Hastanesi morguna kaldırıldı.

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