Traktör kanala düştü, sürücüsünün cesedi 600 metre uzakta bulundu
Sivas'ta direksiyon hakimiyetinin kaybolması sonucu sulama kanalına düşen traktörün sürücüsünün cesedi kanalda sürüklenmesi nedeniyle 600 metre uzaklıkta bulundu.01 Temmuz 2019 Pazartesi 15:21
Sivas'ın Akıncılar ilçesinde sulama kanalına devrilen traktörün sürücüsü hayatını kaybetti.
Yaşar Bayram yönetimindeki 58 SE 854 plakalı traktör, Sıyrındı köyünde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yol kenarındaki su dolu kanala devrildi.
Sulama kanalında sürüklendiği anlaşılan sürücünün cenazesi, kaza yerine yaklaşık 600 metre uzaklıktaki Yağlıçayır köyü mevkisinde bulundu.
Cenaze, Akıncılar İlçe Hastanesi morguna kaldırıldı.
YORUM YAZ