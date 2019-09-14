Traktör ile pikap çarpıştı: 3 yaralı

ELAZIĞ (AA) - Elazığ'da, traktör ile pikabın çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 3 kişi yaralandı.

Serdar Tuzsuzoğlu'nun kullandığı 23 DJ 056 plakalı sebze yüklü pikap, Elazığ-Malatya kara yolunun Hankendi köyü yakınlarında, Savaş Çulcu idaresindeki 23 AAD 962 plakalı traktörle çarpıştı.

Çarpışmanın şiddetiyle traktör tarlaya devrildi.

Kazada, sürücüler Tuzsuzoğlu ve Çulcu ile traktördeki Coşkun Demir yaralandı.

Olay yerine jandarma, 112 Acil Sağlık, AFAD ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Sıkıştıkları araçlardan çıkarılan yaralılar, ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırıldı.

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