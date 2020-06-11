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Aktüel

Traktör ile otomobil çarpıştı: 5 yaralı

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Yeniakit Publisher
2020-06-11 10:46:17 -
Traktör ile otomobil çarpıştı: 5 yaralı

Sivas’ın Suşehri ilçesin de traktör ile otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 5 kişi yaralandı


Edinilen bilgilere göre kaza D-100 karayolu Akçağıl köyü mevkiinde meydana geldi. Y.D.(50) yönetimindeki 06 BKE 708 plakalı otomobil, Akçağıl köyü mevkiine geldiği sırada yolun sağ tarafında banket üzerinde seyir halinde bulunan Y.E. (43) yönetimindeki 58 SG 063 plakalı traktörle çarpıştı. Kazada, otomobil sürücü ile S.E. (37), M.G.(53), traktör sürücüsü ve A.Ş. (54) yaralandı. Kazanın bildirilmesi üzerine olay yerine sağlık ve Jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralılar olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından Suşehri Devlet Hastanesine kaldırıldı. Jandarma kaza ile ilgili inceleme başlattı.

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