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Yerel Traktör ile dereye uçan sürücü yaşamını yitirdi
Yerel

Traktör ile dereye uçan sürücü yaşamını yitirdi

Antalya'nın Serik ilçesinde dereye uçan traktörün altında kalan yaşlı adam yaşamını yitirdi.

Yeniakit Publisher
2022-07-27 03:01:00 -
Traktör ile dereye uçan sürücü yaşamını yitirdi

Olay Serik ilçesine bağlı Burmahancı Mahallesi, Uzunan mevkiinde saat 20.30 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre Şaban Karasu'nun (67) kullandığı 07 YRJ 12 plakalı traktör, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu dereye uçtu. Kaza sonrası ihbar üzerine olay yerine 112 sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. Traktör altında kalan Karasu, vinç yardımıyla bulunduğu yerden çıkartıldı. Sağlık ekipleri yaptığı incelemede yaşlı adamın olay yerinde hayatını kaybettiğini tespit etti. Acı haberi alan yakınları sinir krizi geçirirken, Karasu'nun cansız bedeni Serik Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Jandarma kaza sonrası soruşturma başlattı.

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