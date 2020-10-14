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Aktüel TRAKSEV Başkanı Serkan Çağrı: "Kendimi bu topraklara bir şey yapma konusunda sorumlu hissediyorum"
Aktüel

TRAKSEV Başkanı Serkan Çağrı: "Kendimi bu topraklara bir şey yapma konusunda sorumlu hissediyorum"

Yeniakit Publisher
2020-10-14 09:28:58 -
TRAKSEV Başkanı Serkan Çağrı: "Kendimi bu topraklara bir şey yapma konusunda sorumlu hissediyorum"

EDİRNE (AA) - Trakya Kültür Sanat ve Eğitim Vakfı (TRAKSEV) Başkanı Serkan Çağrı, tarihi İtalyan Kilisesi'nde düzenledikleri 2. Uluslararası Balkan Müzik Festivali'nin sanatseverlerin beğenisini kazandığını bildirdi.

Çağrı, AA muhabirine, Kovid-19 tedbirleri doğrultusunda seyircisiz gerçekleştirilen festivalin sosyal mecralar aracılığıyla canlı olarak yayımlandığını belirtti.

Festivalin kesintiye uğramaması için böyle bir yöntem izlediklerini anlatan Çağrı, "Tedbirler doğrultusunda müziğin, sanatın motive eden tarafıyla, iyileştirici gücüyle sanatın sürdürülebilir olmasını istedik. Bu planlar dahilinde de bütün tedbirleri aldık ve canlı yayınlar aracılığıyla izleyenlerimize ulaşmaya çalıştık." dedi.

Çağrı, Cumhurbaşkanlığı himayelerinde gerçekleşen festivalin düzenlenmesinde emeği geçen yetkililere ve Edirne halkına teşekkür etti.

Trakya'nın kültürel, sanatsal ve eğitim faaliyetlerini daha ileri seviyeye ulaştırabilmek adına birçok çalışma planladıklarını ifade eden Çağrı, şunları kaydetti:

"Bütün bunları geçtiğimiz yıldan bu yana değerlendirmeye aldık 'bölgemize nasıl hizmet edebiliriz' diye. Bu yıl hiç beklemediğimiz bir durumla karşılaştık. Kovid-19 salgını nedeniyle pek çok mağduriyetler yaşandı. Sanat ve sanatçıların büyük sıkıntılar yaşadığı her geçen gün de önümüze büyük problemlerin çıktığı günler yaşıyoruz. Tabii ki sanat seyirciyle bütünleştiği zaman güzel olan bir şey.

Karşılıklı aldığınız enerjiyle daha da yüksek enerjiye kavuşan bir olgu. Bu nedenle seyircinin o yüzündeki tebessümü görmediğinde bir eksik tarafı var. Umuyoruz ki önümüzdeki günlerde bu özlemini duyduğumuz seyircilerle buluşmalar da gerçekleşir. Biran evvel Kovid-19 salgınından hep birlikte kurtulmuş oluruz diye umut ediyoruz."

Çağrı, tarihi İtalyan Kilisesi'nin festivale ayrı bir hava kattığını, mekanın sanatla daha da güzelleştiğini belirtti.

Kilisede, 168 yıl sonra bir sanat etkinliği düzenlendiğini ifade eden Çağrı. "Tarihi İtalyan Kilisesi'nde değişik bir atmosfer yaşandı. Gelen herkesin bundan memnun olduğunu, buranın bu şekilde değerlendirilmesinin çok uygun olduğunu söylediklerini gördük. Biz de bu mekanın güzelleşmesi, bu bölgenin daha güzel hizmetlere kavuşabilmesi için bu mekanda bulunmak istiyoruz TRAKSEV olarak. Bu talebimizi yetkililere ilettik. Devrim Erbil sergisi de festival kapsamında ilk defa Edirne'ye geldi." diye konuştu.

- "Kendimi sorumlu hissediyorum"

Çağrı, vakıf olarak Trakya'nın yetenekli gençlerinin değişik projelerle birçok sosyal alanda daha aktif bir rol alabilmesi amacıyla çalışmalar yapacaklarını aktardı.

Kendisine, bölgede "Serkan kardeşimiz" diye hitap edildiğini vurgulayan Çağrı, "Çocukluğum burada geçti ve kendimi bu topraklara bir şey yapma konusunda sorumlu hissediyorum. Memleketime faydalı olmak, benim gibi olma hayali olan gençleri abileri olarak, rol modelleri olarak bir yerlere götürmek için çabalıyorum." dedi.







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