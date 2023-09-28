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Yerel Trafoda çıkan yangın büyümeden söndürüldü
Yerel

Trafoda çıkan yangın büyümeden söndürüldü

Yeniakit Publisher
2023-09-28 02:50:00 -
Trafoda çıkan yangın büyümeden söndürüldü

Muğla’nın Datça ilçesinde trafoda çıkan yangın büyümeden söndürülürken, yangın nedeniyle bazı mahallelerde elektrik kesintisi yaşandı.

Datça da gece saat 01.00 sıralarında Kızlan Mahallesi’nde bulunan ve ilçeye elektrik veren trafoda henüz bilinmeyen bir nedenle patlama yaşandı. Patlama sonrası trafoda yangın çıktı. Yapılan ihbarın ardından bölgeye Muğla Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri sevk edildi. Bölgeye gelen itfaiye ekipleri yangını söndürdü. Yangın nedeniyle trafo devre dışı kalınca Datça’da bazı mahallelerde elektrik kesintisi yaşandı. Ekipler elektrik sorununu çözmek için çalışma başlattı.

Kaynak: İHA

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