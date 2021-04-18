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Yerel Trafo bomba gibi patlattı
Yerel

Trafo bomba gibi patlattı

Denizli’de şiddetli fırtınada gerilim hattının birbirine değmesi sonucu oluşan kısa devre, trafoda büyük patlamalara neden oldu. Peş peşe bomba gibi patlamaların meydana geldiği trafo elektrik hattını kesince, ilçe bir süre karanlığa büründü.

Yeniakit Publisher
2021-04-18 14:03:00 -

Olay, Acıpayam ilçesi Alaattin Mahallesinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, gün boyu etkili olan fırtınanın ardından gerilim hattının birbirine değmesi sonucu trafoda patlama meydana geldi. Trafodaki kıvılcımlar şiddetini arttırarak parlarken o anda yoldan geçen vatandaşlar panikle koşuşmaya başladı. Patlamanın ardından trafoda yoğun duman ve şiddetli ışık meydana geldi. Vatandaşlar yetkililere haber vererek durumu bildirirken, mahallede ve ilçede elektrikler kesildi.

Aydem görevlileri, ihbar üzerine kısa sürede bölgeye ulaştı. Olumsuz hava koşullarına rağmen arızayı gidermek için zorlu bir mücadele veren ekipler, patlamanın üzerinden çok fazla bir süre geçmeden arızayı gidererek ilçeye yeniden elektrik verdi.

Trafonda meydana gelen patlama anı ise, bölgede yaşayan bir vatandaş tarafından cep telefonuyla kaydedildi. Büyük bir gürültüyle patlayan trafoda ardı ardına yaşanan patlamalar ve yüksek gerilim hattı tellerinin şiddetli fırtına nedeniyle birbirine deyip kıvılcım attığı anlar görüntülerde yer aldı.

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