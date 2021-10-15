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Yerel Trafikten men edilen taksiciden 'ekmeğimle oynuyorsunuz' çıkışı
Yerel

Trafikten men edilen taksiciden 'ekmeğimle oynuyorsunuz' çıkışı

İstanbul'da taksilere yönelik Trafik Şube Müdürlüğü'nün gerçekleştirdiği denetim devam ediyor. Taksim'de kısa mesafe yolcu almadığı tespit edilen 2 taksi trafikten men edildi.

Yeniakit Publisher
2021-10-15 11:11:00 -
Trafikten men edilen taksiciden 'ekmeğimle oynuyorsunuz' çıkışı

İstanbul Trafik Şube Müdürlüğü ekipleri, kısa mesafelerde yolcu almayan, yolcu seçen ve taksimetre açmayan sürücülerin belirlenmesi ve cezalandırılmasına yönelik denetimlere devam ediyor.
Taksim Meydanında gerçekleştirilen denetimde, 2 ticari taksinin kısa mesafeden dolayı yolcu almadığı belirlendi. Taksiler trafikten men edilerek sürücülere cezai işlem uygulandı.
Taksi şoförleri cezai işlem uygulayan trafik polislerine tepki gösterdi.

Taksiciden "Ekmeğimle oynuyorsunuz" çıkışı

Cezadan sonra taksi şoförü, "Ben buraya yolcu getirdim hiçbir saygısızlık da yapmadım, ekmeğimle oynuyorsunuz" diyerek tepki gösterdi.
Paydos ettiğini iddia ederek bu sebeple yolcu almadığını söyleyen bir diğer taksi şoförü, "Paydos ettikten sonra yolcu alma mecburiyetim yok. Müşteri indirdim, paydos ettim. Ben 24 saat aralıksız çalışmak zorunda mıyım?" dedi.
Taksiye alınmayan müşteri ise, "Yolcu almayan dördüncü araçsınız. Dördüncü kez geri çevriliyorum" diyerek taksi şoförüne tepki gösterdi.
Emniyetin taksilere yönelik denetimlere devam edeceği öğrenildi.

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