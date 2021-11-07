Trafikte yere muz atan sürücü neye uğradığını şaşırdı! Adrese teslim!
Antalya'nın Kepez ilçesinde kırmızı ışıkta beklerken dışarıya muz fırlatan sürücü, arkasındaki sürücünün yerdeki muzu aracın içine geri atmasıyla neye uğradığını şaşırdı.
Antalya'da kırmızı ışıkta beklediği sırada araç içinden yere muz kabukları fırlatıldı. Arkasında bekleyen aracın sürücüsü ise yerden aldığı muzu aracın içine fırlattı.
Kepez ilçesi Yeşilırmak Caddesi üzerinde yaşanan olayda, kırımızı ışıkta önünde duran araçtan dışarıya muz kabuğu atıldığını gören bir vatandaş gördüğü manzara karşısında tepkisini saklayamadı.
Sürücü neye uğradığını şaşırdı
Aracından inen vatandaş yeşil ışık yanmadan önce önündeki aracın yanına giderek atıldığı yerden topladığı muz kabuklarını tekrar araç şoförünün bulunduğu camdan içeriye doğru attı. Yere attığı muz kabuklarının tekrar aracının içine geldiğini gören sürücü neye uğradığını şaşırdı.
Olay, muz kabuğunu iade eden sürücünün yanında bulunan bir kişi tarafından anbean kaydedildi.