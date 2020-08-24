  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel Trafikte tartıştığı sürücüyü bıçakla yaralayan şüpheli adliyeye sevk edildi
Aktüel

Trafikte tartıştığı sürücüyü bıçakla yaralayan şüpheli adliyeye sevk edildi

Yeniakit Publisher
2020-08-24 11:34:35 -
Trafikte tartıştığı sürücüyü bıçakla yaralayan şüpheli adliyeye sevk edildi

İSTANBUL (AA) - Arnavutköy'de trafikte tartıştığı sürücüyü bıçakla yaraladığı iddiasıyla gözaltına alınan şüpheli Muhammed Enes U. (20) adliyeye sevk edildi.

Asayiş Şube Müdürlüğü Gasp Büro Amirliği ekiplerince, 21 Ağustos'ta Hadımköy-İstanbul Caddesi'nde yol verme tartışması sonucunda bir sürücüyü bıçakla yaralayıp kaçtığı iddiasıyla dün Avcılar'da yakalanan şüpheli Muhammed Enes U'nun emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Şüpheli emniyetteki işlemlerinin ardından Gaziosmanpaşa Adliyesi'ne sevk edildi.

- Olay

Arnavutköy Ömerli Mahallesi Hadımköy-İstanbul Caddesi'nde 21 Ağustos'ta, 06 GE 6303 plakalı aracın sürücüsü Dadaş A. ile 34 PML 55 plakalı minibüsün sürücüsü Muhammed Enes U. yol verme nedeniyle tartışmıştı.

Tartışma sonrası minibüsünde kanuna aykırı çakar lamba bulunan Muhammed Enes U., diğer aracın önünü keserek durdurmuş, ikili arasında yaşanan kavgada Muhammed Enes U., Dadaş A.'yı bıçakla sırtından 5 yerinden yaralamıştı.

Olay yerinden kaçan şüphelinin yakalanması için çalışma başlatılırken, minibüse incelenmek üzere el konulmuştu.

Muhammed Enes U. hakkında yakalama kararı çıkartılmış, yurt dışına çıkış yasağı getirilmişti.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Altın fiyatları ne olacak? Uzmanlar tarih verdi
Ekonomi

Altın fiyatları ne olacak? Uzmanlar tarih verdi

Altın fiyatlarındaki değişim sürerken önümüzdeki günlerde piyasada nelerin olacağı merakla bekleniyor. Uzmanlar orta ve uzun vadede fiyatlar..
Gizli toplantı deşifre oldu!
Gündem

Gizli toplantı deşifre oldu! "Türkiye, İran'dan daha büyük bir tehlike"

Suudi Arabistan, Mısır ve BAE'li istihbarat yetkilileriyle gizli toplantı gerçekleştiren Mossad'ın Türkiye'ye yönelik 'şeytanlaştırma' algıs..
Donald Trump ‘‘büyük afet’’ ilan etti
Dünya

Donald Trump ‘‘büyük afet’’ ilan etti

ABD Başkanı Donald Trump’ın, California'da devam eden yangınlar için ‘büyük afet’ ilan etti.
Satılık 2014 model Dacia Dokker
Satılık 2014 model Dacia Dokker

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı