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Trafikte makas terörü! Kadın yolcu otomobilden fırladı

İstanbul'un Bakırköy ilçesinde makas atan iki otomobilden biri kontrolden çıkarak önce bariyerlere, ardından da ticari taksiye çarptı. Kazada otomobilden fırlayan kadın yolcu yaşamını yitirdi.

05 Şubat 2019 Salı 17:44
Trafikte makas terörü! Kadın yolcu otomobilden fırladı

İstanbul Bakırköy sahil yolunda makas atan iki otomobilden biri kontrolden çıkarak önce bariyerlere, ardından da ticari taksiye çarptı.

Kaza sırasında otomobilden fırlayan yabancı uyruklu kadın hayatını kaybetti.

Kaza nedeniyle bölgede trafik yoğunluğu oluştu.

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Haber Tarihi: 05 Şubat 2019 Salı 17:44
  1. İstanbul
  2. Bakırköy

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