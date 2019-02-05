Trafikte makas terörü! Kadın yolcu otomobilden fırladı İstanbul'un Bakırköy ilçesinde makas atan iki otomobilden biri kontrolden çıkarak önce bariyerlere, ardından da ticari taksiye çarptı. Kazada otomobilden fırlayan kadın yolcu yaşamını yitirdi.

İstanbul Bakırköy sahil yolunda makas atan iki otomobilden biri kontrolden çıkarak önce bariyerlere, ardından da ticari taksiye çarptı. Kaza sırasında otomobilden fırlayan yabancı uyruklu kadın hayatını kaybetti. Kaza nedeniyle bölgede trafik yoğunluğu oluştu.

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