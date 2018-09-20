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Trafikte etrafa pompalı tüfekle ateş etmişti, serbest bırakıldı

Konya’da düğün konvoyunda bir araçtan pompalı tüfekle etrafa rastgele ateş eden şehir magandası, sevk edildiği mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

20 Eylül 2018 Perşembe 17:16
Trafikte etrafa pompalı tüfekle ateş etmişti, serbest bırakıldı

Adana Çevre Yolu Borsa Alt Geçidinde meydana gelen olayda, düğün konvoyundaki bir hafif ticari araçta bulunan ve elinde pompalı tüfekle ateş eden 22 yaşındaki E.F.D., görüntülerin sosyal medyada paylaşılması üzerine dün gözaltına alındı.

Cumhuriyet Başsavcılığına sevk edilen E.F.D., tutuklanması talebiyle çıkarıldığı mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

"GERÇEK MERMİ DEĞİL"

Dün gözaltına alındıktan sonra sağlık kontrolü için götürüldüğü Konya Eğitim ve Araştırma Hastanesinden çıkışta, yaptığının iyi bir şey olmadığını söyleyen E.F.D., attığının ses fişeği olduğunu, gerçek mermi olmadığını söyleyerek kendini savunmuştu.

EMNİYET MÜDÜRLÜĞÜNDEN AÇIKLAMA
Şüphelinin son durumuyla ilgili Konya Emniyet Müdürlüğünden yazılı açıklama yapıldı. Açıklamada, "16.09.2018 günü sat 15.00 sıralarında ilimiz Fevziçakmak Mahallesi Adana Çevre Yolu üzerinde ’genel güvenliğin kasten tehlikeye sokulması’ suçundan yakalanan E.F.D. polis merkezinde yapılan işlemlerin ardından Cumhuriyet Başsavcılığına sevk edilmiş ve mahkemeden adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştır." denildi.

Haber Tarihi: 20 Eylül 2018 Perşembe 17:16
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