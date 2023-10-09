Trafikte dehşet: Üzerlerine servis aracı devrildi
İzmir’in Bayraklı ilçesinde, işçileri taşıyan servis aracının seyir halindeyken bir otomobilin üzerine devrildiği anlar korkuya neden oldu.
Kaza, sabah saatlerinde Bayraklı ilçesinde meydana geldi. İddiaya göre, işçileri taşıyan servis aracı, sürücüsü S.T.’nin direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu seyir halinde olan G.A. yönetimindeki otomobilin üzerine devrildi.
Kazayı gören çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine adrese polis ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi. Servis aracı çekici yardımıyla devrildiği aracın üzerinden kaldırılırken, hafif şekilde yaralanan 7 kişi ambulanslar ile çevredeki hastanelere kaldırıldı. Olayla ilgili başlatılan soruşturmanın sürdüğü öğrenildi.
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