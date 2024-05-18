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Yerel Trafikte çatışma çıktı! Yaralılar var
Yerel

Trafikte çatışma çıktı! Yaralılar var

Yeniakit Publisher
2024-05-18 17:47:00 -

İstanbul, Sultangazi'de aralarında husumet bulunan iki grup arasında trafikte silahlı kavga çıktı. Olayda 3 kişi yaralanırken, kavgada bir kişinin silahla vurulduğu anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.

Olay, saat 14.00 sıralarında Sultangazi İsmetpaşa Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, aralarında husumet bulunan iki grup araçlarıyla seyir halindeyken Mahmutbey yolu üzerinde karşılaştı. Grup arasındaki tartışma silahlı kavgaya dönüştü. Kavgada İ.S., M.S. ve M.K. yaralandı. Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından yaralanan 3 kişi ambulans ile çevredeki hastanelere kaldırıldı.

Olay yerine gelen polis ekipleri trafiği durdurarak bölgede geniş güvenlik önlemi aldı. Olaya karışan 2 kişi A.A. ve O.T. kişi ise polis ekipleri tarafından gözaltına alındı.

Kavga anı bir vatandaş tarafından cep telefonu kamerası ile kaydedildi. Görüntülerde tartışan 2 kişiden birinin silahla vurulduğu ve sonrasında yere düştüğü görüldü.

Olay yerinde yapılan incelemelerin ardından yol yeniden araç trafiğine açıldı.

Olayla ilgili inceleme sürüyor.
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