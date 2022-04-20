Trafikte bilincini kaybetti! Yanındaki sürücünün yaptığı takdir topladı

Sosyal medyada yayılan ilginç bir video, kısa süre içerisinde çok sayıda izlenme ve beğeni aldı.

Bilincini kaybetti

Videodaki sürücü, yolda ilerlediği sırada henüz bilinmeyen nedenle bilincini kaybetti. Bu nedenle yoldan çıkarak çimlerin üzerinde ilerlemeye başladı. Aracın da hızını kesmediği görüldü.

Olanları fark ettiler

Bu sırada yan taraftaki sürücüler de aracın yoldan çıktığını fark ederek, hemen harekete geçti. Bir sürücü, yoldan çıkan aracın önüne geçerek, olayın daha da büyümesini ve araçtaki kişinin zarar görmesini engelledi.