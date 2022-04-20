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Dünya Trafikte bilincini kaybetti! Yanındaki sürücünün yaptığı takdir topladı
Dünya

Trafikte bilincini kaybetti! Yanındaki sürücünün yaptığı takdir topladı

Trafikte ilerleyen bir aracın sürücüsü, bilincini yitirdi. Fark eden diğer bir sürücünün canı pahasına aracın önüne geçmesi ve bilincini kaybeden sürücüyü kurtarması çok sayıda beğeni aldı.

Yeniakit Publisher
2022-04-20 04:37:00 -

Sosyal medyada yayılan ilginç bir video, kısa süre içerisinde çok sayıda izlenme ve beğeni aldı.

Bilincini kaybetti

Videodaki sürücü, yolda ilerlediği sırada henüz bilinmeyen nedenle bilincini kaybetti. Bu nedenle yoldan çıkarak çimlerin üzerinde ilerlemeye başladı. Aracın da hızını kesmediği görüldü.

Olanları fark ettiler

Bu sırada yan taraftaki sürücüler de aracın yoldan çıktığını fark ederek, hemen harekete geçti. Bir sürücü, yoldan çıkan aracın önüne geçerek, olayın daha da büyümesini ve araçtaki kişinin zarar görmesini engelledi.

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