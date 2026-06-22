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Yaşam Trafikte akılalmaz yolculuk! Motosikletli emniyet kemerine tutunup böyle ilerledi
Yaşam

Trafikte akılalmaz yolculuk! Motosikletli emniyet kemerine tutunup böyle ilerledi

Yeniakit Publisher
IHA Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:

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Şanlıurfa Siverek'te bir motosiklet sürücüsü, seyir halindeki otomobilin penceresinden sarkan emniyet kemerine tutunarak trafikte ilerledi.

Şanlıurfa’da bir motosiklet sürücüsünün trafikte yaptığı tehlikeli yolculuk görenleri şaşkına çevirdi.

 

Olay, Siverek-Adıyaman kara yolunda meydana geldi. İddiaya göre, hızla ilerleyen bir otomobilin penceresinden sarkan emniyet kemerine tutunan motosiklet sürücüsü trafikte bir süre o şekilde ilerledi. O anlar ise cep telefonu kamerasına yansıdı. Motosiklet sürücüsünün, motosikletinin arızalanması nedeniyle mi yoksa başka bir nedenle mi bu yönteme başvurduğu öğrenilemezken hem kendi canını hem de trafikteki diğer sürücülerin güvenliğini tehlikeye attığı görüldü.

 

Diğer sürücüler tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedilen görüntüler sosyal medyada da dikkat çekerken, tehlikeli yolculuk görenleri hayrete düşürdü.

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