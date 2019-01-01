İstanbul'da yılbaşı tatili dolayısıyla yollar boş kalırken trafik yoğunluğu yüzde 1'e düştü.

Yılbaşı tatili dolayısıyla İstanbul'da yollar boşalırken trafik yoğunluğu da yüzde 1 seviyesine kadar düştü.



1 Ocak’ın resmi tatil olması, İstanbul’da trafiğe de yansırken, TEM Otoyolu, D-100 Kara Yolu ile birçok bağlantı yollarında trafikteki seyreklik dikkat çekti.

Metrobüs ve otobüs duraklarında da yoğunluk yok

İstanbul Büyükşehir Belediyesinin trafik verilerine göre saat 09.00 sıralarında trafik yoğunluğu yüzde 1’e kadar düştü.



Kentte metrobüs ve otobüs duraklarında da yoğunluk gözlenmiyor.