0553 313 94 23

Trafik yoğunluğu yüzde 1'e düştü

İstanbul'da yeni yılın ilk gününün resmi tatil olması nedeniyle yollar boş kalırken trafik yoğunluğu yüzde 1 olarak gözlendi.

01 Ocak 2019 Salı 10:43
Trafik yoğunluğu yüzde 1'e düştü

İstanbul'da yılbaşı tatili dolayısıyla yollar boş kalırken trafik yoğunluğu yüzde 1'e düştü.

Yılbaşı tatili dolayısıyla İstanbul'da yollar boşalırken trafik yoğunluğu da yüzde 1 seviyesine kadar düştü.

1 Ocak’ın resmi tatil olması, İstanbul’da trafiğe de yansırken, TEM Otoyolu, D-100 Kara Yolu ile birçok bağlantı yollarında trafikteki seyreklik dikkat çekti.

Metrobüs ve otobüs duraklarında da yoğunluk yok

İstanbul Büyükşehir Belediyesinin trafik verilerine göre saat 09.00 sıralarında trafik yoğunluğu yüzde 1’e kadar düştü.

Kentte metrobüs ve otobüs duraklarında da yoğunluk gözlenmiyor.

Haftanın Özeti

Haber Tarihi: 01 Ocak 2019 Salı 10:43
  1. İstanbul trafik
  2. trafik yoğunluğu

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Üsküdar'da şüpheli paket alarmı! Bomba imha uzmanları...
    1. Üsküdar'da şüpheli paket alarmı! Bomba..
    2. AK Parti'nin Ankara adayları netleşti!
    3. PKK/YPG rehineleri de götürüyor!
    4. Antalya'da narkotik timleri yılbaşı..
    5. Saadet Partisi'nde dört aday daha..
    6. Trafik yoğunluğu yüzde 1'e düştü
    7. Yine Taksim yine rezil görüntüler!..
    8. 6284 sayılı yasa tuzak kurduruyor
    9. Uyuşturucu ve kumar gençlerimizi..
    10. Afganistan'da saldırı: Çok sayıda ölü..
    11. Türkiye'ye gelenleri hudutta tavus..
    12. Binali Yıldırım'a tebrik telefonu!
    13. Suriyelilerin güvenli bölgelere dönüşü
    14. 2019'un ilk bebeğine Recep Tayyip ismi..
    15. Ücretli poşet uygulaması bugün..
    16. Balıkesir'de 44 düzensiz göçmen..
    17. Seçim süreci resmen başladı!
    18. AA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylaması..
    19. Katil Esed yanlıları Şam'da yılbaşı..
    20. Abonelerimizin dikkatine;Türkiye'nin..
    'Oylar çalındı' yalanı ses kaydı ortaya çıkardı! 5 yıllık iddia çürüdü
    'Oylar çalındı' yalanı ses kaydı ortaya çıkardı! 5 yıllık iddia çürüdü
    ABD şokta! Dolar 5 yıl sonra ilk kez...
    ABD şokta! Dolar 5 yıl sonra ilk kez...
    Ajana bir kıyak daha
    Ajana bir kıyak daha
    Münbiç'te hareketli dakikalar! Gece yarısı ateşlendi
    Münbiç'te hareketli dakikalar! Gece yarısı ateşlendi
    Maaşları belirleyecek! İşte ekonomistlerin enflasyon beklentisi
    Maaşları belirleyecek! İşte ekonomistlerin enflasyon beklentisi

    Günün Karikatürü

    28 Aralık 2018
    ABD'den 'çekilme' açıklaması: Yavaşlatıyoruz
    ABD'den 'çekilme' açıklaması: Yavaşlatıyoruz
    Dünyayı tedirgin eden hamle! 300 bine yakın asker kışladan çıktı
    Dünyayı tedirgin eden hamle! 300 bine yakın asker kışladan çıktı