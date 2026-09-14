Trafik uzmanı Tulukçu, bagajda eksik ekipmanın muayenede ağır kusur sayıldığını açıkladı

Karayolları Trafik Kanunu kapsamında yapılan düzenlemeyle araç bagajlarında bulundurulması gereken güvenlik ekipmanları artırıldı. Trafik ve Güvenli Sürüş Uzmanı Mesut Tulukçu, 2026 yılı itibarıyla güncellenen zorunlu ekipman kurallarına dikkat çekerek eksik malzemelerin hem araç muayenesinde ağır kusur sayıldığını hem de trafikte hayati risk oluşturduğunu açıkladı.

Tulukçu'ya göre her sürücünün aracında mutlaka bulunması gereken temel ekipmanlar reflektör, ilk yardım çantası ve yangın söndürme tüpü. Uzman, bunların yanında stepne veya lastik tamir kitinin, krikonun ve bijon anahtarının da her zaman hazır olması gerektiğini söyledi.

Tulukçu, eksik ekipmanın yol açabileceği sonuçları şöyle anlattı: "Aracınız yolda kaldığında reflektörünüz yoksa arkadan gelen sürücüler sizi geç fark edebilir. Yangın tüpü yoksa küçük bir yangına müdahale edemezsiniz. İlk yardım çantası ise muhtemel bir kazada ilk müdahale için çok önemlidir."

Pense, çekme halatı ve el feneri tavsiye listesinde

Zorunlu malzemelerin dışında bir grup gereç ise öneri niteliğinde. Tulukçu, pense, tornavida takımı, çekme halatı, takviye kablosu, el feneri, sigorta seti ve eldiven gibi yardımcı ekipmanların da araçta bulunmasını tavsiye ettiklerini belirtti. Uzman, "Hazırlıklı olmak, trafikte güvenliğin en önemli parçasıdır. Bunlar sadece yasal zorunluluk değil, gerektiğinde hayat kurtaran ekipmanlardır. Küçük gibi görünen bir eksiklik, büyük sonuçlar doğurabilir" dedi.

Yangın tüpünün tarihi düzenli kontrol edilmeli

Tulukçu, trafik ekiplerinin denetimlerde bu ekipmanları kontrol ettiğini, buradaki amacın ise sadece ceza yazmak değil sürücünün ve trafikteki herkesin güvenliğini sağlamak olduğunu kaydetti.

"Sadece ekipmanın araçta olması yetmez, kullanılabilir durumda olması da gerekir" diyen Tulukçu, yangın tüpünün tarihinin geçip geçmediğinin ve ilk yardım çantasında eksik olup olmadığının düzenli kontrol edilmesi gerektiğini söyledi. Uzman, yola çıkmadan önce lastiklerin, farların ve fren sisteminin de mutlaka gözden geçirilmesi gerektiğini belirtti.

Tulukçu, "Bir reflektör, bir yangın tüpü ya da ilk yardım çantası belki hiç kullanılmayacak ama ihtiyaç duyulduğu anda bir hayat kurtarabilir" sözleriyle sürücülerden aracındaki ekipmanları eksiksiz bulundurmalarını ve güvenliği hiçbir zaman ihmal etmemelerini istedi.