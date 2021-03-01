  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Ekonomi Trafik sorunu tarihe karışıyor
Ekonomi

Trafik sorunu tarihe karışıyor

ASELSAN bünyesinde geliştirilen trafik yönetim cihazlarının seri üretimi başladı.

Yeniakit Publisher
2021-03-01 07:54:00 -
Trafik sorunu tarihe karışıyor

Kavşak kontrol cihazı, değişken trafik işaretleri ve sinyalizasyon sistemleri kullanıcılara sunuldu. İlk kurulum Kırıkkale’de gerçekleştirildi. Kurulumu yapılan kontrol cihazları birbirleriyle haberleşerek hem kavşak hem de şehir boyutunda trafik yönetimi sağlıyor. Kameralar ve loop dedektörleri gibi çeşitli sensörler ile görüntü işleme teknolojileri sayesinde kavşaklardan gelen araç yoğunluğu anlık olarak belirleniyor.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
CHP'deki sır istifanın gizemi çözüldü
Gündem

CHP'deki sır istifanın gizemi çözüldü

CHP İstanbul Milletvekili Gürsel Tekin CHP'den istifa eden Denizli Milletvekili Teoman Sancar hakkında yaptığı açıklamada istifa nedenini bi..
CHP Milletvekili, partisinden istifa etti
Gündem

CHP Milletvekili, partisinden istifa etti

CHP Milletvekili Teoman Sancar, sosyal medya hesabından açıklama yaparak partisinden istifa ettiğini açıkladı.

İsim vermedi ama sözleri adrese ulaştı! Ali Yalçın, merhum Erbakan'ı kullananlara gözlerinin içine baka baka seslendi
Siyaset

İsim vermedi ama sözleri adrese ulaştı! Ali Yalçın, merhum Erbakan'ı kullananlara gözlerinin içine baka baka seslendi

Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın, aralarında HDP'nin de olduğu 9 farklı partinin katılımı ile Saadet Partisi tarafından organize edilen me..

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay