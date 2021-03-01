Trafik sorunu tarihe karışıyor

Kavşak kontrol cihazı, değişken trafik işaretleri ve sinyalizasyon sistemleri kullanıcılara sunuldu. İlk kurulum Kırıkkale’de gerçekleştirildi. Kurulumu yapılan kontrol cihazları birbirleriyle haberleşerek hem kavşak hem de şehir boyutunda trafik yönetimi sağlıyor. Kameralar ve loop dedektörleri gibi çeşitli sensörler ile görüntü işleme teknolojileri sayesinde kavşaklardan gelen araç yoğunluğu anlık olarak belirleniyor.