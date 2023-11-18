Trafik sigortası yaptırmazsanız ne olur?

​Motorlu araçların trafiğe çıkabilmesi için araç sahiplerinin bazı yasal sorumlulukları yerine getirmesi gerekiyor. Bunlardan bir tanesi de Zorunlu Trafik Sigortası. Trafik sigortası, bir aracın yasal olarak trafiğe çıkabilmesi için sahip olması gereken bir sigorta türüdür ve aracın bir kaza sonucu üçüncü şahıslara veya araçlara verdiği maddi zararları karşılamayı amaçlar. Eğer bir araç sahibi trafik sigortası yaptırmazsa, çeşitli yasal ve finansal sonuçlarla karşılaşabilir.

Cezası var mı?

Trafik sigortası, diğer sürücülerin ve üçüncü şahısların maddi zararlarını karşılamayı amaçladığı için, bu sigortayı yaptırmamak diğer kişilere karşı potansiyel bir risk oluşturur. Bu nedenle, trafik sigortası yaptırmamanın cezai yaptırımları genellikle caydırıcı olması ve trafik güvenliğini sağlamak amacıyla uygulanmaktadır.

Hangi yaptırımlar var?

Ülkemizde trafik sigortası yaptırmamanın cezai yaptırımları bulunmakta. Türkiye'deki trafik sigortası, "Zorunlu Mali Sorumluluk Sigortası" olarak adlandırılan bir türdür ve araç sahiplerinin yasal olarak bu sigortayı yaptırmaları gerekiyor.

Cezaların türleri

Para Cezası: Trafik sigortası yaptırmayan araç sahiplerine para cezası uygulanabilir. Bu para cezası trafik yasalarına göre belirlenir ve trafik polisi tarafından kesilir.

Trafikten Men: Bazı durumlarda trafik sigortası yaptırmayan araçlar trafikten menedilebilir. Bu durumda aracın kullanımına izin verilmez ve belirli bir süre boyunca trafikte bulunması yasaklanabilir.

ÖNE ÇIKAN VİDEO

Plaka İhbarı: Trafik sigortası yaptırmayan araçların plakaları trafik polisi tarafından alınabilir. Bu durumda aracın trafikte kullanımı engellenir.

Hapis Cezası: Trafik sigortası yaptırmamanın ardışık olarak tekrarlanması ve ciddi ihlaller durumunda hapis cezası gibi daha ciddi yaptırımlar da söz konusu olabilir.

Ne zaman yapılmalı?

Ülkemizde, İş Bankası Blog'da yer alan bilgiye göre; yeni bir araç sahibi olduğunuzda veya mevcut bir aracı satın aldığınızda, aracınızı trafiğe çıkarabilmek için trafik sigortası yaptırmanız gerekmektedir. Araç satın almayı düşünen kişiler sık sık “Yeni alınan aracın sigorta süresi nedir?” sorusunun cevabını aratmaktadır. Yeni alınan araç sigorta süresi 15 gündür. İkinci el aracın el değiştirdiği tarihten itibaren 15 gün sigorta süresi bulunmaktadır.